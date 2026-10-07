Fiscalía abre investigación por presunto acto sexual con menor dentro de establecimiento en Pradomar

Malestar por vías afectadas en Pradomar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Cortesía.( Thot )

La Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar las denuncias que se dieron a conocer en las redes sociales sobre un presunto acto sexual con una menor de edad al interior de un establecimiento en Pradomar, en Puerto Colombia.

Caracol Radio conoció que la investigación la adelanta la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes. Según las denuncias, el hecho involucraría a un adulto.

¿Cuál es la denuncia?

Según la denuncia en redes sociales, la menor de 15 años fue invitada por un adulto a ingresar a las oficinas del establecimiento luego de practicar surf en playas de Puerto Colombia. La adolescente, al parecer, estaría acompañado por otra de 12 años.

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Detalló que, dentro de la oficina, el adulto le habría hecho preguntas de índole sexual que le hizo sentir incómoda. Narró que pudo salir cuando la acompañante empezó a gritar en la zona administrativa.

Establecimiento responde a las denuncias

A través de un comunicado, Kilymandiaro Sunset Paradise, establecimiento mencionado en dicha denuncia se pronunció e indicó que “la persona mencionada en las publicaciones es propietaria del inmueble, pero no hace parte de la sociedad que actualmente operado Kilymandiario ni participa en su administración, funcionamiento, programación de eventos o manejo comercial”.

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Asimismo, indicó que “los hechos relatados públicamente corresponden a una situación de carácter personal que habría ocurrido en una oficina utilizada por el propietario y ubicada dentro del inmueble. La sociedad operadora de Kilymandiaro, su administración y su equipo de colabores son ajenos a los hechos denunciados”.