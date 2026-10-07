Polonuevo alista su VI Festival del Cerdo y la Yuca este fin de semana

El municipio de Polonuevo se prepara para recibir a unos 22.000 visitantes durante dos días de gastronomía, música y tradición, con cerca de 30 preparaciones a base de cerdo y yuca.

El sabor de las recetas tradicionales de Polonuevo volverá a tomarse la plaza principal del municipio este fin de semana, con la realización de la sexta edición del Festival del Cerdo y la Yuca, programado para el 10 y 11 de octubre. El encuentro reunirá a 60 matronas y hacedores locales, quienes ofrecerán una variada muestra gastronómica con cerca de 30 productos derivados de estos dos ingredientes.

De las recetas tradicionales a propuestas innovadoras

En los puestos gastronómicos habrá enyucados, bollos, carimañolas rellenas de cerdo, rosquetes de yuca, chicha, dulces y el tradicional bollo de yuca con chicharrón. A estas preparaciones se suman propuestas como el ceviche de cerdo, cerdo al barril, chicharrón al barril, tacos y una lasaña de yuca con cerdo.

La programación también contempla actividades culturales y de entretenimiento. El sábado 10 de octubre, desde las 7:00 de la mañana, estarán habilitados los puestos gastronómicos y se desarrollará la feria durante toda la jornada. A las 3:00 de la tarde partirá una cabalgata con cerca de 150 participantes de distintos municipios de la región Caribe y, posteriormente, se realizará un turbo fest que se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada.

El domingo 11 de octubre continuará la exposición de productos derivados del cerdo y la yuca, acompañada de presentaciones musicales de agrupaciones locales y nacionales. El festival hace parte de la Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico y es organizado por la Alcaldía de Polonuevo.

Una tradición que se mantiene viva

Para las matronas del municipio, la celebración representa mucho más que una feria gastronómica. Cindy Osorio Cervantes, una de las mujeres homenajeadas por mantener estas tradiciones, comenzó acompañando a su padre en la cría y venta de cerdo y actualmente prepara platos como ceviches, sopas, arroz, carimañolas, hallacas, enyucados y rosquetes.

“Cocinar no es solo preparar un plato; es pasión, amor y dedicación. Es algo que se lleva en la sangre y que compartimos en cada edición del festival. Polonuevo, el rinconcito del Atlántico, los espera con sus sabores, con su alegría y con el corazón abierto en cada plato que preparamos”, expresó Osorio.

La reina de esta sexta edición, Karoll Sánchez Romero, también extendió la invitación a los atlanticenses para que visiten el municipio durante el fin de semana. “Polonuevo tiene mucho sabor, tradición y alegría para compartir. Los invito a disfrutar de esta gran fiesta y a descubrir todo lo bonito que tenemos para ofrecer”, expresó la soberana.

Además de la programación del festival, el viernes 9 de octubre se realizará la misa patronal en honor a San Luis Beltrán, a las 11:00 de la mañana, seguida de la procesión con la imagen del santo a las 6:00 de la tarde. La expectativa de los organizadores es que la celebración contribuya al movimiento comercial y turístico del municipio y permita mostrar la gastronomía que hace parte de la identidad de Polonuevo.