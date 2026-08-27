Alcalde de Santa Marta se reúne con MinVivienda para avanzar en proyectos de agua y alcantarillado

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se reunió con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, para avanzar en proyectos estratégicos de agua potable y alcantarillado y coordinar las inversiones del territorio con el Gobierno Nacional.

En el encuentro también participaron la secretaria de Planeación, Ana Matilde Juvinao; el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez; el gerente de ESSMAR, David Millán, y el jefe de la Oficina Jurídica, José Rodolfo Martínez.

Entre los proyectos destacados por el alcalde está la PTAP El Curval, que contempla una planta con capacidad de 800 litros por segundo, una línea de conducción y el reemplazo de redes. Pinedo señaló que el Distrito destinó cerca de $890.000 millones en vigencias futuras para esta apuesta.

“Esta es la apuesta de la ciudad, darle la solución o dejar los cimientos para el agua y alcantarillado de los próximos 50 a 100 años. Estamos haciendo el colector de La Primera, estamos haciendo colector en Pescaíto y estamos haciendo colector en El Rodadero”, manifestó el alcalde.

Pinedo agregó que la administración lleva dos años trabajando en el proyecto de plantas desalinizadoras, iniciativa que contempla recursos por más de $786.000 millones, destinados por el Gobierno Nacional anterior a través de un documento CONPES. El mandatario sostuvo que la combinación de El Curval y la desalinizadora permitiría avanzar en una solución para buena parte del abastecimiento de agua de Santa Marta.

El proyecto ha sido objeto de cuestionamientos. La Procuraduría solicitó suspender preventivamente el proceso contractual y posteriormente fue incluido en el denominado “Libro de la Verdad”. ESSMAR aclaró que actualmente no existe una licitación ni una adjudicación y que durante la intervención de Superservicios se adelantó una solicitud de ofertas no vinculantes.

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En alcantarillado, Pinedo destacó los avances de los colectores de La Primera y Pescaíto, con ejecuciones superiores al 78 % y 96 %, respectivamente. En El Rodadero, mencionó la segunda fase del colector Tamacá, con una inversión de más de $9.600 millones.

El Distrito espera que estos proyectos continúen avanzando de manera articulada con el Gobierno Nacional, como parte de la estrategia para atender uno de los principales problemas estructurales de Santa Marta que es garantizar mayor disponibilidad de agua potable y fortalecer el sistema de alcantarillado.