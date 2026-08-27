José Benjamín Perdomo asumió el comando de la Primera División del Ejército en Santa Marta

La transmisión de mando se llevó a cabo en la Plaza de Armas del Batallón José María Córdova, en Santa Marta. Foto: Primera División del Ejército Nacional

La Primera División del Ejército Nacional tiene nuevo comandante, el brigadier general José Benjamín Perdomo, quien asumió esta responsabilidad durante una ceremonia militar realizada en Santa Marta.

El acto se cumplió en la Plaza de Armas del Batallón José María Córdova y contó con la presencia de autoridades del departamento y del Distrito, integrantes de la Fuerza Pública, comandantes de diferentes unidades militares e invitados especiales.

Perdomo llega a este cargo después de haber estado al frente de la Décima Novena Brigada, con sede en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Su carrera dentro de la institución también incluye responsabilidades como comandante del Batallón Nueva Granada, el Comando Específico del Oriente y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1.

El nuevo comandante recibe una unidad con presencia y responsabilidad operacional en una amplia zona del Caribe colombiano, desde donde deberá continuar la conducción de las operaciones militares y las estrategias de seguridad en los territorios bajo su jurisdicción.

El cambio de mando también marcó la salida del general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, quien había asumido la conducción de la Primera División el 27 de diciembre de 2025.

Durante la ceremonia, Carrasquilla recibió reconocimientos de la Armada Nacional y de los comandantes de las unidades militares de la jurisdicción, entre ellas la Segunda Brigada, el Batallón Córdova y el Batallón de Alta Montaña, como reconocimiento a su gestión y servicio durante los meses que permaneció en el cargo.

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El oficial continuará su carrera en la cúpula de las Fuerzas Militares. Próximamente asumirá como subcomandante del Ejército Nacional y jefe del Estado Mayor Conjunto, dentro de la nueva estructura de mando anunciada por el Gobierno Nacional.

Con este relevo, el brigadier general José Benjamín Perdomo queda al frente de la Primera División del Ejército, desde Santa Marta, en una nueva etapa para esta unidad militar.