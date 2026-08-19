ESSMAR aclara que no había licitación para las desalinizadoras de Santa Marta

La ESSMAR salió al paso de las declaraciones del Gobierno nacional sobre el proyecto de plantas desalinizadoras de Santa Marta y aclaró que actualmente no adelanta ningún proceso de licitación, adjudicación ni contratación para ejecutar las obras.

La precisión se conoce después de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado incluyera el proyecto, por cerca de $786.000 millones, entre los casos destacados por el equipo anticorrupción del Gobierno de Abelardo De la Espriella y señalara que el proceso había sido llevado ante la Procuraduría.

¿Qué proceso adelantaba ESSMAR?

Según explicó la empresa en su comunicado, la actuación a la que hizo referencia la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado correspondía a una solicitud de ofertas no vinculantes, es decir, cotizaciones, adelantada durante el periodo en que ESSMAR estuvo bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La empresa aclaró que las cotizaciones solicitadas durante la intervención de la Superservicios no correspondían a una licitación ni generaban un compromiso contractual. “No constituyó un proceso licitatorio ni implicaba la celebración de compromiso contractual alguno”.

De acuerdo a lo dicho por ESSMAR en su comunicado, el procedimiento culminó el 7 de agosto de 2026, cuando terminó la intervención de la Superservicios y la empresa regresó a la administración del Distrito de Santa Marta.

Tras la solicitud de suspensión formulada por la Procuraduría y el llamado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ESSMAR informó que adelanta las actuaciones administrativas necesarias para cerrar el proceso de solicitud de ofertas no vinculantes.

¿Qué pasará con las desalinizadoras?

El cierre de este procedimiento no significa, según ESSMAR, que el proyecto de las plantas desalinizadoras haya sido descartado como alternativa para enfrentar el déficit de agua de Santa Marta.

La empresa señaló que continúa adelantando actuaciones técnicas, jurídicas y financieras para buscar soluciones al problema de abastecimiento que enfrenta la ciudad desde hace varias décadas.

“El proyecto de plantas desalinizadoras constituye uno de los componentes estratégicos dentro de las alternativas de solución” indica el comunicado.

La entidad también manifestó que atenderá los requerimientos de los organismos de control y trabajará con el Gobierno nacional, el Distrito y las demás autoridades competentes para avanzar en soluciones estructurales para la ciudad.

Por ahora, ESSMAR cerrará el proceso de ofertas no vinculantes, mientras los organismos de control avanzan en las actuaciones relacionadas con el procedimiento y la empresa continúa evaluando las alternativas para enfrentar el déficit de agua potable de Santa Marta.