En Cali: Capilla La Milagrosa cerrada desde el 10 de agosto a causa del terremoto

Capilla La Milagrosa Cali sufrió daños durante el terremoto del 10 de agosto del 2026

La Capilla de La Milagrosa y la casa de las Hermanas Vicentinas ubicada en la avenida Roosevelt en Cali, resultaron gravemente afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La torre presenta daños considerables, una parte de la capilla sufrió afectaciones, varios altares se cayeron y un dormitorio quedó comprometido. Además, toda la segunda planta presenta daños.

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Así lo explicó sor María Cecilia Téllez González, integrante de la comunidad, quien señaló que actualmente se realizan labores de primeros auxilios para sostener la estructura mientras se determina el procedimiento que deberá seguirse para su recuperación.

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Sor María Cecilia explicó que, por seguridad, las hermanas solo permanecen en uno de los sectores que presenta mejores condiciones. El ingreso a la casa y a la capilla está restringido, debido al riesgo que representan los techos y otros elementos de la estructura. “La capilla está cerrada. No tenemos acceso ahí ninguna de las hermanas, nadie puede entrar, por precaución”, reiteró la hermana.

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La Virgen Milagrosa permanece intacta

En medio de los daños, uno de los elementos que más tranquilidad genera entre la comunidad es que la imagen de la Virgen Milagrosa permaneció intacta, al igual que otros elementos del altar mayor.

“Firme, la Madre está ahí esperándonos, nos está esperando. Quedó sano el altar, quedó la Virgen, el Cristo y el sagrario del altar mayor”. La mayoría de las demás imágenes sí resultaron afectadas, “el resto de las imágenes, todas se dañaron”, contó sor María Cecilia.

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Afortunadamente minutos antes del terremoto las hermanas vicentinas habían terminado su tiempo de oración en la capilla, allí había al menos 65 de ellas.

Proceso de recuperación

Frente a la posibilidad de recibir apoyo para restaurar la capilla y la casa, sor María Cecilia explicó que la comunidad religiosa se encuentra siguiendo las recomendaciones de las autoridades y de los especialistas encargados de evaluar la estructura.

“Ya con Patrimonio nos va indicando qué proceso seguir, tienen que hacer otros estudios para el arreglo de la capilla y de la casa, porque la capilla es el centro de la casa y alrededor todo está afectado”, dijo sor María.

La recuperación deberá realizarse de manera gradual, teniendo en cuenta que se trata de un inmueble con valor religioso y patrimonial para la ciudad.

La comunidad mantiene la oración desde un pequeño oratorio

Por ahora, las celebraciones religiosas no pueden realizarse dentro de la capilla. Sin embargo, las Hermanas Vicentinas habilitaron un pequeño oratorio interno desde donde continúan con sus actividades espirituales y las transmiten a través de redes sociales.

“Tenemos un oratorio interno donde estamos nosotras. De ahí estamos transmitiendo el rosario en semana a las 4:30 y la Eucaristía a las 5:00 de la tarde; y sábado y domingo, el Rosario a las 11:00 de la mañana y la Eucaristía a las 11:30”, informó la hermana.

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La comunidad también continúa atendiendo las intenciones de oración de los fieles que se acercan hasta la puerta de la capilla. “Las personas que han venido aquí a preguntar en la puerta, entonces nosotras les decimos: unámonos desde el oratorio pequeñito donde estamos nosotras para pedir que se solucione pronto todo lo que estamos viviendo”.