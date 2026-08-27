36 hoteles de Cali y el Valle resultaron afectados tras el terremoto

El terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto dejó afectaciones de diferente magnitud en 36 establecimientos hoteleros de Cali y el Valle del Cauca, de acuerdo con el balance entregado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), capítulo Valle del Cauca.

Algunos hoteles presentan daños severos, mientras que otros registran afectaciones de nivel medio o únicamente estéticas. En conjunto, estos establecimientos representan el 3,5 % de los establecimientos de alojamiento de la ciudad y el departamento.

Además de atender los daños ocasionados por el sismo, el sector hotelero se ha vinculado a la atención de las familias damnificadas. Actualmente, cerca de 380 personas cuentan con alojamiento temporal y se espera que esta cifra supere las 500.

“Ha sido una articulación perfecta de lograr que la Alcaldía, el alcalde Alejandro Eder y todo su gabinete reconozcan la situación y empaten los móviles jurídicos para poder lograr que hoy los damnificados tengan un alojamiento digno”, sostuvo Diego Fernando Ospina Ramírez, gerente de COTELCO Valle.

El apoyo de los hoteles comenzó desde los primeros días de la emergencia. De acuerdo con COTELCO, más de 1.400 personas fueron alojadas temporalmente de manera gratuita antes de la actual estrategia de alojamiento para los damnificados.

Esta participación hace parte del proceso de recuperación de la ciudad y de la responsabilidad del sector empresarial frente a la emergencia.

Ospina también destacó que la respuesta del sector busca contribuir al restablecimiento de la normalidad en la ciudad.

“Tenemos que hablar bien de Cali, mostrar cosas positivas de Cali, porque la ciudad sufrió un terremoto, pero no se cayó, no se destruyó. Cali sigue en pie y está de frente a esta situación tan apremiante”, enfatizó.

¿Cuánto tardará la recuperación de los hoteles?

El tiempo dependerá del nivel de los daños registrados en cada establecimiento. Según las estimaciones de COTELCO, la recuperación de los hoteles afectados podría tardar alrededor de dos meses, mientras que aquellos que presentan daños más profundos podrían requerir hasta seis meses.

Pese a las afectaciones, el sector hotelero continúa prestando sus servicios y participando en la atención de las familias damnificadas mientras avanza la recuperación de los establecimientos afectados.