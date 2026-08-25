JEP analizó resultados judiciales sobre el Catatumbo en foro académico en Cúcuta

Cúcuta

La Universidad Francisco de Paula Santander fue el escenario para desarrollar el foro académico dedicado a analizar los resultados judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Norte de Santander, en el marco de la novena visita de la Caravana Internacional de Juristas a la región.

Espacio que contó con la participación de estudiantes, comunidad universitaria, víctimas del conflicto armado en Norte de Santander, abogados expertos y representantes de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.

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Carlos Ramos, abogado cucuteño participante del foro, explicó que el debate cobra especial relevancia para Cúcuta, Norte de Santander y, particularmente, para las comunidades del Catatumbo, ante los avances de la JEP en los procesos relacionados con estos hechos.

“Hay que recordar que estamos a puertas de que la Justicia Especial para la Paz condene por falsos positivos ejecuciones extrajudiciales ocasionadas en el marco de la guerra en el Catatumbo. Entonces, la discusión es respecto de esto pero también hacemos una reflexión sobre lo que ha sido Norte de Santander y el Catatumbo para la JEP”, explicó Ramos a Caracol Radio.

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Un modelo de justicia construido con las víctimas

Durante el foro también se analizó el papel que ha desempeñado Norte de Santander y el Catatumbo en la construcción y desarrollo del modelo de justicia de la JEP.

Ramos destacó que en la región se han presentado varios hechos considerados relevantes dentro de la implementación de esta justicia transicional, entre ellos procesos de imputación a integrantes de la fuerza pública por crímenes cometidos durante el conflicto y actos públicos de reconocimiento.

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“Aquí han sucedido muchas primeras veces en relación con esta justicia. Fue la primera vez que se imputó a la fuerza pública por hechos criminales cometidos en el marco de la guerra. La primera vez también que hubo un acto de reconocimiento público. La resolución de conclusiones y una cosa muy importante, el modelo dialógico que hoy admira la comunidad internacional, ese modelo dialógico restaurativo que se impone en la JEP justamente se construyó con las madres de Soacha y con las víctimas del Catatumbo”.

El foro buscó generar una reflexión sobre los avances judiciales de la JEP y sobre el papel de Norte de Santander en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas.