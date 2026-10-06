CENS restableció el servicio de energía en Tibú, Puerto Santander y zonas rurales de Cúcuta. / Foto: CENS.

Norte de Santander

Tras más de 12 horas de suspensión eléctrica en los municipios de Tibú, Puerto Santander y en algunos sectores rurales de Cúcuta, el servicio fue restablecido.

De acuerdo con la información de las comunidades afectadas, desde pasadas las 7:00 de la noche de este lunes 5 de octubre, el servicio fue suspendido. “El personal operativo se encuentra en revisión del sistema que permita restablecer el servicio o detectar afectación en la infraestructura eléctrica”, aseguró Centrales Eléctricas de Norte de Santander, una vez se presentó la suspensión.

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Descargas atmosféricas provocaron el apagón

CENS grupo EPM aseguró que la falla se presentó en la línea de transmisión de 115 mil voltios que conecta a dos subestaciones. Lo anterior, por fuertes descargas atmosféricas.

“CENS informa que trabaja en la reparación de una línea de 115 mil voltios entre las subestaciones La Insula y Planta Zulia, afectada por las descargas atmosféricas registradas durante las últimas horas”.

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Por su parte, Alexander Ochoa, Jefe de Mantenimiento, Subestaciones y Líneas de CENS informó que “después de una larga jornada de trabajo, logramos normalizar el servicio de energía para Tibú, Puerto Santander y algunos sectores de la zona rural de Cúcuta”, señaló el funcionario.

Con la culminación de los trabajos, el suministro eléctrico quedó normalizado.