Alerta en comunidades Barí del Catatumbo por brote de paludismo

Norte de Santander.

Una alerta por el aumento de casos de paludismo y malaria fue lanzada por autoridades del pueblo Barí en Tibú, Norte de Santander.

La preocupación se extiende por los resguardos Motilón Barí y Catalaura, donde, según la comunidad, se estarían presentando casos en diferentes poblaciones indígenas.

Juan Titira, autoridad indígena Barí, explicó a Caracol Radio que la enfermedad está presente prácticamente en todo el territorio y que la situación está afectando a personas de diferentes edades.

“El paludismo está prácticamente en todo el resguardo Motilón Barí y Catalaura, en La Gabarra. En todos los resguardos hay brote de paludismo”, aseguró.

De acuerdo con el dirigente indígena, entre los dos resguardos hay alrededor de 25 o 26 comunidades y, según el reporte que manejan, al menos una persona de cada comunidad estaría siendo afectada por la enfermedad.

La comunidad asegura que ya se han realizado algunas acciones de atención, pero considera que no han sido suficientes para controlar la propagación.

“En el momento ha habido algunas acciones, pero no hemos combatido el paludismo”, manifestó Titira.

Ante esa situación, pidió una intervención de las autoridades de salud para identificar los focos y controlar la presencia del mosquito transmisor.

“Necesitamos más presencia estatal desde el Instituto Departamental de Salud que lleve acciones para fumigar, hacer un control ambiental alrededor de las comunidades”, señaló.

El representante Barí explicó además que la enfermedad estaría generando una cadena de contagios dentro de las comunidades, afectando a niños, adultos, y personas mayores.

“Nos mejoramos un Barí y después recae otro y así va la cadena entre niñas y niños y ancianos”, afirmó.

La preocupación es tal que Titira aseguró que la falta de atención podría poner en riesgo la permanencia de la población indígena en el territorio.

“Eso nos puede estar conduciendo al exterminio físico, que es otra forma de exterminar al indígena por falta de ausencia de acciones gubernamentales”, expresó.

Por eso, además de las acciones de fumigación y control ambiental, la comunidad pidió fortalecer la atención médica directamente en los resguardos, contar con medicamentos para tratar el paludismo y capacitar a sus propios agentes Barí y auxiliares para atender de manera preventiva los casos.

“Nuestra salud está en un estado crítico”, advirtió el dirigente indígena.