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06 oct 2026 Actualizado 16:25

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Cúcuta

Ciclistas de Cúcuta realizarán rodada para exigir respeto y vías seguras

Los participantes vestirán de negro como símbolo de duelo y rechazo tras el accidente que dejó a tres ciclistas heridos.

Ciclistas de Cúcuta realizarán rodada para exigir respeto y vías seguras.

Ciclistas de Cúcuta realizarán rodada para exigir respeto y vías seguras.

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Cúcuta

El accidente de tránsito presentado el pasado 27 de septiembre, en el que se vio involucrado un exfuncionario de la alcaldía de Cúcuta y que dejó tres ciclistas heridos, motiva la rodada en protesta que realizarán los deportistas en la ciudad, la noche de este martes 6 de octubre.

La jornada organizada busca promover el “respeto, la conciencia y vías seguras” para todos los usuarios viales en la ciudad.

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En diálogo con Caracol Radio, Jean Carlos Foliaco, líder de los ciclistas, aseguró que esta movilización se realizara de manera pacífica y lo que busca es protestar por la falta de acciones de pedagogía y el acompañamiento institucional tras el accidente.

“No vemos ninguna pedagogía por parte de la alcaldía, no vemos reacción de la persona que ocasionó el daño. No hemos visto voluntad de parte del señor”, afirmó Foliaco.

La jornada, que iniciará a partir de las 8:00 de la noche, tendrá el siguiente recorrido:

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  • Punto de partida: Patín de la fruta.
  • Retorno en el puente de Guadua.
  • Malecón.
  • Avenida Cero.
  • Calle 10.
  • Parque Santander.
  • Alcaldía.
  • Calle 11.
  • Avenida 4.
  • Calle 18 hasta la avenida 7.

En este último punto, de acuerdo con Foliaco, adelantarán una “bulla con pitos”.

“Nosotros no somos agresivos ni tomamos vías de hecho. Sí vamos a llegar a un punto estratégico donde vamos a llegar con pitos y vamos a manifestarnos de una manera pacífica”, explicó.

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La protesta se realizará vestidos de negro

Desde la organización de esta jornada de protesta se indicó que la rodada se desarrollaran con cerca de mil ciclistas y que todos están citados para ir vestidos de negro, como un mensaje de rechazo por lo ocurrido en el mencionado accidente.

“Hay un duelo porque hay un ciclista que tuvo una lesión bastante delicada, que es la columna”, manifestó.

Es de resaltar que, de acuerdo con este líder de los ciclistas, las otras dos personas que resultaron heridas en dicho accidente ya fueron dadas de alta.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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