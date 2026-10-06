Ciclistas de Cúcuta realizarán rodada para exigir respeto y vías seguras.

Cúcuta

El accidente de tránsito presentado el pasado 27 de septiembre, en el que se vio involucrado un exfuncionario de la alcaldía de Cúcuta y que dejó tres ciclistas heridos, motiva la rodada en protesta que realizarán los deportistas en la ciudad, la noche de este martes 6 de octubre.

La jornada organizada busca promover el “respeto, la conciencia y vías seguras” para todos los usuarios viales en la ciudad.

Más información Cúcuta será sede de la II Cumbre Internacional del Agua del Gran Santander

En diálogo con Caracol Radio, Jean Carlos Foliaco, líder de los ciclistas, aseguró que esta movilización se realizara de manera pacífica y lo que busca es protestar por la falta de acciones de pedagogía y el acompañamiento institucional tras el accidente.

“No vemos ninguna pedagogía por parte de la alcaldía, no vemos reacción de la persona que ocasionó el daño. No hemos visto voluntad de parte del señor”, afirmó Foliaco.

La jornada, que iniciará a partir de las 8:00 de la noche, tendrá el siguiente recorrido:

Más información Concejal de Cúcuta cuestiona millonarias inversiones en parques y escenarios deportivos

Punto de partida: Patín de la fruta.

Retorno en el puente de Guadua.

Malecón.

Avenida Cero.

Calle 10.

Parque Santander.

Alcaldía.

Calle 11.

Avenida 4.

Calle 18 hasta la avenida 7.

En este último punto, de acuerdo con Foliaco, adelantarán una “bulla con pitos”.

“Nosotros no somos agresivos ni tomamos vías de hecho. Sí vamos a llegar a un punto estratégico donde vamos a llegar con pitos y vamos a manifestarnos de una manera pacífica”, explicó.

Más información Protesta en Cúcuta por millonarias deudas de Fiduprevisora con IPS que atienden al Magisterio

La protesta se realizará vestidos de negro

Desde la organización de esta jornada de protesta se indicó que la rodada se desarrollaran con cerca de mil ciclistas y que todos están citados para ir vestidos de negro, como un mensaje de rechazo por lo ocurrido en el mencionado accidente.

“Hay un duelo porque hay un ciclista que tuvo una lesión bastante delicada, que es la columna”, manifestó.

Es de resaltar que, de acuerdo con este líder de los ciclistas, las otras dos personas que resultaron heridas en dicho accidente ya fueron dadas de alta.