Capturan a presunto integrante del ELN señalado de infiltrarse en el Ejército. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

En una operación de contrainteligencia fue capturado, por orden judicial, un hombre conocido con el alias de Griffo, señalado de pertenecer al Frente Rafael Cabrera Lumbana, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y de intentar infiltrarse en el Ejército Nacional para acceder a información reservada.

La captura fue realizada por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5, con apoyo del Grupo de Investigación de Criminalidad Organizada, GICOC, del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional. El hombre es investigado por el delito de rebelión.

De acuerdo con la investigación, alias Griffo habría ingresado al Ejército como integrante del segundo contingente de 2026.

Las autoridades sostienen que su presunta vinculación con el ELN habría sido detectada durante labores de inteligencia y contrainteligencia.

Según la información recopilada, el capturado habría recibido instrucciones de alias Mauricio Rumbala, señalado como cabecilla de esta estructura del ELN, para ganarse la confianza de otros integrantes de la Fuerza y obtener información relacionada con dispositivos de seguridad, capacidades operacionales y material de guerra.

La investigación también busca establecer su posible participación en diferentes acciones violentas atribuidas al grupo armado, entre ellas ataques contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones de francotirador, instalación de artefactos explosivos y ataques con drones acondicionados con explosivos.

Además, las autoridades investigan su posible relación con agresiones contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP, así como con hechos ocurridos en Norte de Santander.

Entre estos se encuentra el ataque contra la estación de Policía de Tibú en 2017, en el que fueron asesinados dos uniformados, y los ataques registrados en 2019 contra las estaciones de Policía de Convención y Sardinata.

La investigación continuará para determinar el alcance de la presunta participación del capturado en estas acciones y su nivel de responsabilidad dentro de la estructura del ELN.

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