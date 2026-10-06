Preocupación en Cácota, Norte de Santander, por homicidio de un hombre

Norte de Santander.

Hay preocupación en Cácota, Norte de Santander, luego del homicidio de un hombre registrado en las últimas horas en la vereda Santa Matilde.

El hecho genera inquietud entre los habitantes, teniendo en cuenta que, desde hace varios años no se presentaba una situación similar.

Yesid Roa, personero del municipio, explicó a Caracol Radio que la víctima llevaba cerca de cuatro años residiendo en esta zona rural y que fue atacada dentro de su vivienda por dos hombres que presuntamente estaban armados.

“Dos hombres presuntamente armados entraron a su vivienda, le propinaron varios disparos incluidos en la cabeza, en el abdomen y sacaron el cuerpo hasta la vía”, relató el funcionario.

El crimen ha generado especial preocupación en la comunidad por tratarse de una población que históricamente se ha caracterizado por su tranquilidad.

“Cácota es uno de los pueblos más tranquilos de todo Norte de Santander. Alcanzaría a decir que es el pueblo más tranquilo de todo Norte. Pero la violencia se está incrustando por nuestras zonas rurales”, advirtió Roa.

El personero señaló que en estos sectores existe preocupación por el tránsito de grupos armados y recordó que él mismo cuenta desde hace aproximadamente un año con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección debido a amenazas que ha recibido.

Ante el homicidio, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se refuerce la seguridad en el municipio.

“De verdad hacerle un llamado a las autoridades de que investiguen, a que hagan más presencia en la zona y que se preocupen por la zona”, manifestó.

Roa reconoció que la Policía ha estado atenta y que el Ejército realiza recorridos, pero insistió en que se debe prestar mayor atención a las zonas rurales y los corredores viales para evitar que este tipo de hechos vuelvan a presentarse.

“Muchas veces piensan que por ser un municipio tranquilo no va a pasar nada y pues se confían de eso”, señaló.