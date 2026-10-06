Campesinos de tres municipios denuncian presunto incumplimiento en entrega de insumos agrícolas

Norte de Santander

Campesinos de los municipios El Zulia, Bucarasica y Sardinata denuncian presunto incumplimiento en la entrega de insumos agrícolas prometidos en el programa “Reparación Transformadora Paz Total”, ejecutado por la Universidad de Cartagena con recursos públicos.

Aunque el proyecto cumplió con la formación en un diplomado y la entrega de un teléfono celular, los productores afirman que la bonificación de dos millones de pesos en insumos, también incluida en el proyecto, nunca llegó a sus manos, dejando a más de 80 campesinos de los tres municipios.

Óscar García, vocero campesino de El Zulia, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que la respuesta del delegado institucional durante la graduación no fue clara “nuestra frustración fue grande al manifestar las inconformidades al delegado de la universidad, quién se excusó en que el nuevo Gobierno no les había desembolsado los recursos, cuando el presupuesto y la liquidación ya estaban establecidos”.

Frente a esta situación, también denuncian el retraso de las ejecuciones presupuestales “el proyecto fue extraño porque inició con un monto cercano a los 6.000 millones de pesos y sumó prórrogas de 5.000 millones y 600 millones”.

Ante la indignación, la asociación de campesinos difundió un video en sus redes sociales dirigido a la Presidencia y a los ministerios de Agricultura y Educación para que intervengan “Lo que pedimos es que haya una investigación inmediata sobre qué pasó con los recursos y qué están haciendo con ellos, porque no se han entregado los insumos a los productores y va a repetirse la historia de siempre con los campesinos”, enfatizó García.

Hasta el momento no hay pronunciamiento de la Universidad de Cartagena ni entidades gubernamentales ante la exigencia de los campesinos afectados.