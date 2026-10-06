Más de 2.000 estudiantes siguen sin transporte escolar fronterizo en Cúcuta

Cúcuta

Un mes cumplen más de dos mil estudiantes de las instituciones educativas Missael Pastrana Borrero, Carlos Pérez Escalante y Club de Leones de Cúcuta, sin transporte escolar fronterizo. Situación que está afectando, en su mayoría, a menores de nacionalidad colombiana que viven en Ureña (Venezuela).

En diálogo con Caracol Radio, Josué Nicolás Cañas, personero estudiantil de la I.E. Missael Pastrana Borrero, explicó que, de acuerdo con la información recibida, la suspensión de este servicio obedece al agotamiento de los recursos destinados para el transporte escolar fronterizo por parte de la Alcaldía de Cúcuta.

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“Desde el pasado 2 de septiembre se dio por suspendido el transporte escolar fronterizo. La alcaldía da razón de que los recursos para este medio se han agotado por completo”, señaló Cañas.

El joven representante de los estudiantes investigó los diferentes contratos, así como el presupuesto de cada uno, para este servicio, llegando a la conclusión que de 2025 a 2026, la administración municipal hizo una reducción del 25,17%.

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“El año pasado se destinaron mediante dos acuerdos, 9.855 millones de pesos para una compra inicial del transporte escolar y también se hizo una adición de 3.616 millones de pesos, esto para un total de 13.047 millones de pesos. Eso contempla todas las dimensiones del transporte escolar tanto en frontera, anillo vial, sectores urbanos y rurales”, explicó Cañas.

“Para este año la compra inicial fue de 7.224 millones de pesos, una reducción comparado a la compra inicial del año anterior y se hicieron seis adiciones para un valor total de 2.856 millones de pesos que, sumados a la compra inicial, da un total de 10.080 millones de pesos. Es decir, una reducción del 25,17% comparado al año anterior”.

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Advierten aumento de la deserción escolar

Para el personero de I.E. Missael Pastrana Borrero de Cúcuta, la mayor preocupación se centra en el aumento de la deserción escolar que pueden estar presentando estos tres colegios ubicados en la ciudadela La Libertad.

“Han habido 15 retiros de estudiantes por el transporte escolar. Yo, como personero, soy testigo de cómo los estudiantes llegan y los padres de familia dan razón de que simplemente no cuentan con los recursos suficientes para pagar un transporte público en la ciudad de Cúcuta”, manifestó.

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Y es que desde que se presentó la suspensión del servicio de transporte escolar fronterizo, según el cuerpo docente, en cada salón de clases se ausentan entre cinco y quince menores, quienes no cuentan con los recursos para llegar a la ciudad a recibir sus clases.

“Hay niños muy pequeños, menores de 12 años, que simplemente tienen que dirigirse solos, montarse en un transporte público porque los padres no los pueden acompañar porque no tienen los recursos suficientes”, relató.

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En esta institución educativa son cerca de 500 estudiantes los que se beneficiaban con este servicio y que hoy quedaron en el limbo.

Mientras tanto, padres de familia, estudiantes y docentes esperan que se adopten medidas que permitan restablecer el servicio y garantizar el derecho a la educación de los menores afectados.