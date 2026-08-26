Tensión entre verdes y Pacto Histórico por elección de magistrados del CNE

Tunja

La conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) generó un fuerte cruce político entre sectores del Pacto Histórico y Alianza Verde, luego de la elección de los magistrados que integrarán este organismo encargado de vigilar a los partidos políticos y ejercer funciones electorales.

El representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, cuestionó en entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM de Caracol Radio, la decisión de congresistas de Alianza Verde de respaldar una candidatura diferente a la impulsada por el Pacto Histórico.

Bohórquez sostuvo que el CNE es un organismo de especial importancia por las decisiones que toma frente a las colectividades y candidaturas, pero cuestionó duramente su funcionamiento.

“Es un órgano de mucha importancia, que es el encargado de vigilar los partidos políticos, de imponer sanciones, de impedir o permitir candidaturas. Y básicamente, después del Congreso de la República, el órgano más desprestigiado, en mi opinión, es básicamente el Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

El congresista boyacense también cuestionó la distribución de los nueve magistrados que resultaron elegidos y aseguró que el sector cercano al Gobierno quedó con una amplia mayoría.

“Ayer lo que pasó fue que, de nueve magistrados, quedaron siete del Gobierno Nacional oficialista, la realidad, y quedaron dos alternativos o del Pacto Histórico”, señaló Bohórquez, quien agregó que al Pacto le alcanzaba para obtener una representación adicional.

El representante aseguró que la decisión de algunos congresistas de Alianza Verde terminó modificando el resultado esperado y cuestionó que varios integrantes de esa colectividad se hayan apartado de la posición del Pacto Histórico.

“La realidad es que hubo compañeros y compañeras del Partido Verde que decidieron aliarse con Cambio Radical para sacar al señor Gercel Pérez”, sostuvo Bohórquez al referirse a la elección del nuevo magistrado del CNE.

Las declaraciones generaron respuesta desde la misma bancada verde. El representante boyacense Jaime Raúl Salamanca rechazó que la decisión de su partido pueda calificarse como una traición y aseguró que Alianza Verde buscó defender su autonomía política.

“Cuando a uno lo usan le sirve y cuando no, terminamos siendo traidores”, dijo Salamanca.

Salamanca indicó que Alianza Verde pretendía obtener un magistrado propio en el nuevo CNE, teniendo en cuenta que, según señaló, es una de las fuerzas mayoritarias dentro del Congreso.

El representante afirmó que su colectividad intentó hasta último momento que el Pacto Histórico respaldara su candidato, pero que esa posibilidad no prosperó.

“Nosotros como partido quisimos, siendo la fuerza mayoritaria, tener un magistrado propio que no fue valorado, que no fue avalado por la plancha del Pacto Histórico, lamentablemente, y que quiso imponerse por encima de un partido que ha sido fundamental para ayudar a sacar adelante las grandes reformas del gobierno”, manifestó Salamanca.

El congresista también destacó que Alianza Verde ha acompañado iniciativas del Gobierno Nacional, aunque reconoció que existen diferencias entre las colectividades y que en esta ocasión no hubo acuerdo sobre la elección del magistrado.

“Hasta último momento intentamos con un candidato propio, de apellido Salamanca, que el Pacto Histórico avalara nuestra candidatura, teniendo en cuenta que nosotros siempre los hemos apoyado, que hemos compartido desde la diferencia las iniciativas del Gobierno”, afirmó.

Según Salamanca, la votación evidenció las diferentes posiciones al interior de Alianza Verde: ocho congresistas respaldaron a Gérsel Pérez, mientras dos votaron con la lista del Gobierno y cuatro terminaron apoyando la lista del Pacto Histórico.

Finalmente, el representante rechazó los señalamientos de traición y cuestionó que las diferencias políticas sean interpretadas de esa manera.

“Esa es una narrativa en donde cuando a uno lo usan le sirve y cuando no terminamos siendo traidores”, enfatizó Salamanca.

El cruce entre los dos representantes por Boyacá refleja las tensiones que persisten entre sectores del Pacto Histórico y Alianza Verde, pese a los acuerdos que ambas colectividades han mantenido en diferentes iniciativas del Gobierno Nacional.