Nuevo movimiento sísmico vuelve a sentirse en el límite entre Boyacá y Santander

Un nuevo movimiento sísmico fue percibido en sectores de Boyacá, particularmente en la zona cercana al límite con Santander. El reporte hizo parte del seguimiento regional durante el noticiero de 11:30 a.m. de Caracol Radio en Boyacá, en medio de la atención que mantiene el departamento sobre la actividad sísmica después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el relato emitido durante la transmisión, el movimiento se sintió en la zona limítrofe entre los dos departamentos, pero la percepción fue diferente a la registrada durante el terremoto que provocó la emergencia en Chocó y que también fue ampliamente sentido en Boyacá. En el informe se hizo referencia a una distancia aproximada de 140 kilómetros.

En cabina se reportó que el nuevo movimiento «...se sintió, por supuesto, se sintió, pero no fue ni tan fuerte ni tan eterno como lo sentimos el 10 de agosto...». La comparación se realizó desde la experiencia de percepción en el departamento y en el contexto de la tragedia que dejó el terremoto anterior.

El tema vuelve a poner la actividad sísmica en la agenda regional, especialmente después de la emergencia del 10 de agosto y del seguimiento que se ha realizado desde Boyacá a las comunidades afectadas. En este caso no aparece en el material suministrado una entrevista con una autoridad técnica o de gestión del riesgo, por lo que no es posible atribuir una magnitud, epicentro o evaluación de daños que no haya sido reportada en el noticiero.