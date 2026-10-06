Colapso de estructura en viaducto de Labranzagrande dejó siete trabajadores lesionados

Al parecer los fuertes vientos en la zona habrían sido la causa del colapso de la estructura metálica del viaducto en Labranzagrande.

Labranzagrande

Siete trabajadores resultaron lesionados tras el colapso de una estructura metálica en las obras de construcción del viaducto sobre el río Cravo Sur, en Labranzagrande, Boyacá. El accidente ocurrió este 6 de octubre, aproximadamente a las 11:30 de la mañana.

De acuerdo con la Alcaldía de Labranzagrande, los trabajadores adelantaban labores de armado de acero sobre una estructura de aproximadamente 12 metros cuando se presentó el colapso. Cuatro de ellos sufrieron golpes y contusiones leves, mientras que tres permanecieron bajo valoración médica.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Labranzagrande, Walis Uscátegui, indicó que al llegar al lugar los trabajadores ya habían iniciado las labores de rescate de sus compañeros.

“Sobre las 11:30 recibimos el llamado de un accidente en la construcción de las bases del viaducto, en la margen derecha del río Cravo Sur. Se desplazó el personal hasta el sitio y, al llegar, los trabajadores que habían sufrido este siniestro ya estaban siendo rescatados por sus mismos compañeros”, aseguró el comandante.

Uscátegui confirmó que fueron siete las personas que resultaron afectadas y señaló que una de ellas presentó mayores lesiones y tuvo que ser remitida desde el centro de salud del municipio.

“De las personas lesionadas tenemos considerado que fueron siete las que estaban en ese momento trabajando en la obra. Esa fue la persona que resultó más lesionada y fue remitida por parte de la ESE del municipio, aunque no fueron lesiones de gravedad”, dijo.

Sobre las posibles causas del accidente, el comandante indicó que en la zona se registraban fuertes vientos y que, de manera preliminar, se presume que la estructura habría fallado y cedido hacia uno de sus costados.

“Lo que se presume es que el día de hoy estaba haciendo fuertes vientos y la estructura que estaban construyendo falló y se fue hacia un costado. Eso lo podrá determinar ya la investigación que haga la parte que le compete”, aseguró Uscátegui.

La Alcaldía informó que no se reportan personas fallecidas y que las causas exactas del colapso deberán ser determinadas mediante las investigaciones técnicas correspondientes.