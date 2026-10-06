Concejo de Duitama advierte cambios en tarifas del impuesto predial

Duitama

El Concejo Municipal de Duitama avanza en el análisis del Proyecto de Acuerdo que busca actualizar el Estatuto Tributario, una norma que, según el presidente de la corporación, José Luis Sosa, no ha tenido una actualización integral desde 2008.

“Nosotros consideramos, como Concejo Municipal, que sí es muy necesario. Desde el año 2008 no se tiene una actualización de este Estatuto como tal, si bien se le han hecho modificaciones en el año 2010 y 2025, en sí no se ha hecho una actualización de todo este tema del Estatuto Tributario”, señaló Sosa.

Sosa explicó que una de las principales discusiones está relacionada con las tarifas del impuesto predial, especialmente porque la Administración Municipal presentó modificaciones al artículo 58 del proyecto, relacionadas con las diferentes categorías de predios.

“Nosotros rendimos ponencia positiva, pero con una serie de claridades y observaciones que se hicieron en contraforma y fondo. Resulta que ahora la Administración Municipal nos pasa un proyecto modificando el artículo 58, precisamente el que habla netamente del Estatuto Tributario”, afirmó el concejal.

El presidente del Concejo cuestionó que estos cambios no hayan sido socializados previamente y señaló que deberían estar respaldados por el estudio técnico que dio origen al proyecto.

Entre los cambios mencionados, indicó que para algunas viviendas se plantean incrementos en las tarifas. Por ejemplo, para inmuebles entre $300 y $500 millones, la tarifa pasaría de 7,3 a 7,8 por mil, mientras que para viviendas superiores a $1.000 millones aumentaría de 9 a 12 por mil.

La mayor preocupación, según Sosa, está relacionada con los llamados “lotes de engorde”, debido a que la propuesta modificaría de manera significativa las tarifas aplicables.

“En el texto que pretenden que nosotros modifiquemos se fija una tarifa única del 33 por mil para ambos tipos de lotes, es decir que el incremento está superior al 200%. Esto busca que la gente ya no tenga sus lotes de engorde, sino que está forzando a los propietarios a urbanizar, a construir e incluso hasta a vender”, añadió.

El proyecto continúa en discusión en el Concejo de Duitama, donde se deberán analizar las observaciones planteadas antes de definir la ponencia y el trámite que tendrá la iniciativa.