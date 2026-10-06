Corpoboyacá orienta a municipios para proteger fuentes hídricas y ecosistemas

El encuentro con alcaldes, equipos técnicos municipales, representantes de la Corporación Más Bosques y funcionarios de la autoridad ambiental se realizó en el Aula Ambiental de Corpoboyacá / Foto: Prensa Corpoboyacá.

Tunja

Corpoboyacá realizó una jornada de orientación con alcaldes y equipos técnicos municipales para explicar cómo deben realizarse las inversiones destinadas a la conservación de áreas de importancia estratégica para el abastecimiento hídrico, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

Durante el encuentro, desarrollado en el Aula Ambiental de la Corporación, también participaron representantes de la Corporación Más Bosques, con quienes se analizaron alternativas para la adquisición de predios de interés hídrico, procesos de restauración y pagos por servicios ambientales.

Lina Monroy, subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, indicó que la jornada buscó entregar herramientas prácticas a las administraciones municipales.

“Tuvimos un encuentro participativo con la Corporación Más Bosques y con los municipios para explicarles cómo realizar las inversiones del artículo 111 de la Ley 99 del 93, a través de la cual deben invertir los recursos del 1% de sus ingresos corrientes en adquisición de predios de interés hídrico, pago por servicios ambientales o procesos de restauración”, afirmó Monroy.

La funcionaria señaló que también se orientó a los municipios sobre la caracterización de los predios y la definición de los lugares donde pueden desarrollarse las acciones de conservación.

“Explicamos cómo se pueden caracterizar los predios, dónde se van a realizar las restauraciones, dónde se va a realizar el pago por servicios ambientales, qué requisitos deben tener en cuenta y cómo se establecen los costos de oportunidad”, señaló.

Monroy aseguró que algunos municipios han tenido dificultades para ejecutar estos recursos y que durante la jornada se plantearon alternativas de articulación y cofinanciación.

“En algunos municipios han tenido dificultades para realizar la inversión del 1%, ya sea porque tienen muy pocos recursos para hacerlo. Entonces les estábamos dando estrategias para que, a través de convenios, puedan realizar la inversión y puedan tener cofinanciación de Más Bosques y también de la Corporación”, dijo.

Durante el encuentro también se abordó la implementación de la Ley del Árbol y las Áreas de Vida, frente a las responsabilidades que tienen las administraciones municipales.

“Les estamos explicando los plazos, ya salió una nueva modificación a la norma que les da plazos hasta 2027, pero les estamos explicando técnicamente cómo pueden realizarlo de la mejor manera y cómo nosotros, como autoridad ambiental, también podemos ayudarles y avalarles el proceso”, agregó la funcionaria.

Corpoboyacá señaló que continuará acompañando a los municipios para que los recursos destinados a estas obligaciones ambientales se traduzcan en acciones concretas de protección del agua, restauración de ecosistemas y conservación del patrimonio natural de Boyacá.