El presupuesto de Tunja para 2027 presentado al Concejo Municipal supera los $600.000 millones

Tunja

El secretario de Hacienda de Tunja, Luis Alejandro Moreno se refirió al presupuesto municipal para 2027, el cual confirmó que el proyecto ya fue presentado ante el Concejo Municipal de Tunja y está tasado en aproximadamente $630.000 millones. El funcionario manifestó que cerca del 60 % corresponde a recursos del Sistema General de Participaciones para salud y educación.

El secretario también señaló que el presupuesto crecería en promedio 3,5 % frente al de 2026 y que la actualización catastral continuará generando efectos en el recaudo del impuesto predial.

“Para el 2027 se termina la actualización catastral en lo urbano. Actualmente faltan por actualizar más o menos 35 mil predios. Entonces, para el 2027 ya entrarán a pagar su impuesto esos predios con actualización catastral”, agregó el funcionario.

La Alcaldía espera superar el próximo año los $100.000 millones de recaudo por impuesto predial, mientras el proyecto de presupuesto será socializado y discutido por el Concejo Municipal.

Por otro lado, la Alcaldía de Tunja puso en marcha un beneficio para contribuyentes con deudas pendientes de impuesto predial e industria y comercio, con descuentos de hasta el 95 % en intereses moratorios, según afirmó el secretario de Hacienda.

“Entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre se va a hacer un descuento de intereses moratorios en los impuestos de industria y comercio y el impuesto predial. A partir del 18 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, el descuento será del 75%”, indicó el secretario.

El funcionario aclaró que el beneficio aplica para obligaciones correspondientes a 2025 y años anteriores, incluso para contribuyentes que ya se encuentren en procesos de cobro coactivo.

“Todos los que deban vigencias anteriores, 2025 hacia atrás, pueden normalizar sus obligaciones tributarias con el municipio de Tunja. El primer plazo va del 1 de octubre al 17 de noviembre con el 95% y el segundo, del 18 de noviembre al 21 de diciembre con el 75%”, aseguró Moreno.

La Administración Municipal espera recaudar alrededor de $20.000 millones mediante esta estrategia, frente a una cartera en mora que, de acuerdo con el secretario, alcanza los $209.000 millones.