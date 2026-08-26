Tres personas fueron judicializadas por homicidio que estaría relacionado con un seguro de vida

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yenny Viviana López Calderón, Kelly Yurany Serna y Andrés Vélez Serna, como presuntos responsables del homicidio de un hombre en Sogamoso, Boyacá / Foto: Fiscalía General de la Nación.

Sogamoso

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas que estarían involucradas en el homicidio de un hombre ocurrido en Sogamoso, Boyacá, en un hecho que, según la investigación, estaría relacionado con el cobro de un seguro de vida por 450 millones de pesos.

Los procesados fueron identificados como Yenny Viviana López Calderón, Kelly Yurany Serna y Andrés Vélez Serna. De acuerdo con el ente acusador, la víctima habría sido atacada en 40 oportunidades con un arma cortopunzante, en inmediaciones de un establecimiento comercial del municipio.

Según señala la Fiscalía, la investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Boyacá, estableció que la víctima habría salido del establecimiento acompañado de Kelly Yurany Serna y posteriormente fue interceptada en el barrio Santa Inés por Andrés Vélez Serna y otra persona.

“Quienes presuntamente la atacaron en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte. Posteriormente, huyeron en un taxi con destino a Duitama”, señaló la Fiscalía.

El ente investigador indicó que, cerca de la medianoche, Yenny Viviana López Calderón habría abandonado el lugar y posteriormente se habría encontrado con Andrés Vélez Serna, con quien presuntamente coordinó la forma y el lugar en que se desarrollaría la acción criminal.

Más tarde, los presuntos involucrados se habrían reunido nuevamente con López Calderón. La Fiscalía indicó que, horas antes del homicidio, ella habría reservado una habitación de hotel, aparentemente con el propósito de evitar ser relacionada con el crimen.

“Versiones preliminares indican que el crimen estaría relacionado con el cobro de un seguro de vida por 450 millones de pesos”, precisó la Fiscalía General de la Nación.

Les imputaron cargos y fueron cobijados con medidas de aseguramiento

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio y uso de menores en la comisión de delitos, ambas conductas agravadas. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

Por decisión judicial, Kelly Yurany Serna y Andrés Vélez Serna fueron enviados a un centro carcelario, mientras que Yenny Viviana López Calderón recibió medida de detención domiciliaria.