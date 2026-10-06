Intención de compra de vivienda supera el 76% en Boyacá

Bayona dice que se ha reunido con funcionarios de la Gobernación de Boyacá y alcaldes para hablar sobre bioseguridad y garantías laborales para los trabajadores de los 11 sectores que podrán reactivar. Foto: Camacol( Thot )

El 76,2 % de los hogares consultados en el corredor Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso manifestó tener intención de comprar vivienda durante los próximos 12 meses, mientras que el 64,3 % considera que actualmente es un buen momento para adquirirla. El estudio de demanda de vivienda, liderado por Camacol Boyacá con participación de aliados regionales, buscó establecer las preferencias, necesidades y capacidad de búsqueda de los hogares para identificar oportunidades que puedan ser aprovechadas por el sector constructor.

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Sin embargo, la intención de compra contrasta con las dificultades económicas que enfrentan los hogares para concretar una adquisición. Según el estudio, el 83 % de las personas que ya están buscando vivienda considera necesario acceder a un subsidio, mientras otros encuestados señalaron como obstáculos la imposibilidad de completar la cuota inicial, los ingresos insuficientes y las actuales condiciones de los créditos y las tasas de interés. Ana Elvia Ochoa, gerente de Camacol Boyacá, explicó que estas son algunas de las principales razones por las que las familias no pueden acceder a una vivienda en el corto plazo.

La investigación también encontró que el 37 % de los hogares consultados ya estaría en búsqueda de vivienda nueva, mientras que entre las preferencias de los potenciales compradores aparece la necesidad de espacios de entre 70 y 100 metros cuadrados, opción señalada por el 64 % de los hogares. A esto se suma que el 70,5 % considera importante contar con parqueadero, elementos que, de acuerdo con Camacol Boyacá, pueden orientar las características de los nuevos proyectos inmobiliarios que se desarrollen en la región.

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Otro de los hallazgos está relacionado con el mercado de vivienda estudiantil en Tunja. El estudio señala que seis de cada diez estudiantes consultados estarían dispuestos a vivir en una residencia estudiantil, lo que representa un nicho potencial para los constructores, siempre que las soluciones ofrecidas respondan a las necesidades y expectativas de esta población. Para Ochoa, los resultados permiten identificar nuevos segmentos del mercado, pero también evidencian que el acceso efectivo a la vivienda continúa condicionado por la capacidad económica de los hogares.