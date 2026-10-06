Suspenden sorteo de 76 matrículas de taxis en Duitama

El sorteo para la asignación de 76 nuevas matrículas de taxis en Duitama, que estaba programado para este miércoles, fue suspendido por decisión judicial. La medida está relacionada con la acción de tutela 2026-593, que cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Duitama, y establece que el proceso debe permanecer detenido mientras se resuelve de fondo la controversia planteada ante la autoridad judicial.

La Administración Municipal señaló que acata la decisión del juez constitucional y que, por ahora, no existe una nueva fecha definida para realizar el sorteo. Lina Pilar Giraldo González, secretaria de Tránsito de Duitama, explicó que la Alcaldía debe esperar el pronunciamiento judicial antes de establecer cómo continuará el proceso y cuándo podrá retomarse la asignación de las capacidades transportadoras.

La funcionaria también aclaró que la suspensión no corresponde a una modificación adoptada por la Administración Municipal frente al proceso de las 76 matrículas. Según explicó, el procedimiento se ha adelantado bajo criterios de objetividad, transparencia y garantías para los participantes, por lo que cualquier cambio en el cronograma dependerá de la decisión que adopte el juzgado frente a la tutela.

Giraldo González, indicó que una vez exista información oficial sobre el proceso, la Administración comunicará la nueva fecha del sorteo o las modificaciones que correspondan. Mientras tanto, los participantes deberán esperar el pronunciamiento judicial, que definirá si el procedimiento puede continuar bajo las condiciones previstas inicialmente.