Murió Dolly Parton, la ‘reina del country’ conocida por ‘I Will Always Love You’

La cantautora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense Dolly Parton, conocida por canciones como “I Will Always Love You”, “Jolene” y “9 to 5”, falleció este martes 25 de agosto a los 80 años.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial de Instagram con un video de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.

¿Qué pasó con la salud de Dolly Parton?

El 28 de septiembre de 2025, Parton anunció que no podría continuar con una residencia de seis espectáculos en diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

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Y el 30 de septiembre, anunció que no participaría en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en noviembre para recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt.

¿Quién era Dolly Parton?

Conocida como la “Reina del Country”, Parton fue una de las artistas femeninas de country más galardonadas de la historia y ha recibido numerosos premios, entre ellos 11 premios Grammy y tres premios Emmy, además de dos nominaciones a los premios Óscar, incluyendo un Óscar honorífico humanitario en 2025, seis Globos de Oro y un premio Tony.

Parton vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.

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Parton compuso más de 3000 canciones, entre ellas “I Will Always Love You”, que alcanzó el número uno en las listas de música country de Estados Unidos en dos ocasiones y fue un éxito internacional para Whitney Houston, “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “9 to 5”.

Como actriz, protagonizó las películas ‘Cómo eliminar a su jefe’ y ‘La mejor casita del placer’, por las que recibió nominaciones al Globo de Oro a la Mejor Actriz, así como ‘Rhinestone’ y ‘Magnolias de acero’.

Fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1984, la Medalla Nacional de las Artes en 2004, los Honores del Centro Kennedy en 2006, el Premio Grammy a la Trayectoria Artística en 2011 y el Premio Humanitario Jean Hersholt en 2025.