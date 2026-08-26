¿Qué es la Cámara Colombiana de la infraestructura CCI? Origen, sede, objetivos principales y más

Recientemente, por medio de un comunicado, la economista Carolina Soto Losada informó a la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) que decidió declinar el ofrecimiento para asumir la presidencia ejecutiva del gremio.

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Según Losada, adoptó esta decisión debido a la oposición que generó su designación en varios sectores del Gobierno Nacional. Soto también hizo un llamado acerca de “la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del Gobierno a las mismas”.

Cabe destacar que la designación de Carolina Soto no fue bien recibida por sectores cercanos al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Puesto que, voceros del Ejecutivo cuestionaron la elección, argumentando que la economista no tendría la cercanía necesaria con la administración nacional para garantizar un puente de comunicación efectivo con el sector de la construcción.

Debido a esta coyuntura, en Caracol Radio le contamos cómo funciona la Cámara Colombiana de la infraestructura y cuáles son sus objetivos principales.

¿Qué es la Cámara Colombiana de la infraestructura?

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se creó en junio del año 2003 como una asociación gremial de cobertura nacional, sin ánimo de lucro y de carácter privado, creada con el objetivo de contribuir al desarrollo de la infraestructura física del país, promoviendo así el desarrollo socioeconómico de la nación y el fortalecimiento de las empresas afiliadas, las cuales están agrupadas en los cuatro sectores de la cadena de valor de la infraestructura, así: concesionarios, constructores, consultores y proveedores. Los pilares fundamentales para la sostenibilidad del gremio son: visión de futuro, representatividad en número y en calidad, interés general sobre el particular, la construcción de consensos y la lucha contra la corrupción.

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Esta asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector.

Sedes:

La oficina principal de esta entidad está ubicada en la Avenida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10 - Oficina 1002 en Bogotá, también está en otras seccionales como:

Antioquia:

Carrera 43 B # 16-95 Oficina 510, Poblado, Medellín.

Occidente – Cali:

Av 6 No 29AN – 49 Edificio Torre CCI, Oficina 305 – 306. Cali (Valle)

Norte – Barranquilla:

Carrera 55 No 100-51 Oficina 612, Centro Comercial y Empresarial Blue Gardensoblado, Barranquilla (Atlántico)

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