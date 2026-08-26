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26 ago 2026 Actualizado 17:08

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Política

CCI confirmó que Carolina Soto declinó su designación como presidenta ejecutiva

Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República. Foto: Colprensa.

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A través de un comunicado, la Junta Directiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) confirmó que Carolina Soto Losada declinó su designación como su presidenta ejecutiva.

En el documento, la junta agradeció a Soto por su disposición, “así como el tiempo y la atención que dedicó durante el proceso de selección”. Además, reconoció su “trayectoria y experiencia, que fueron valoradas a lo largo de este proceso”.

“La CCI continuará desarrollando con plena normalidad su agenda institucional y gremial, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus afiliados y con el sector de la infraestructura”, agregó el gremio.

Además, aclaró que continuará “trabajando de manera articulada con los afiliados y los diferentes actores del sector para fortalecer la institucionalidad de la CCI, avanzar en los asuntos prioritarios de la infraestructura nacional y contribuir al desarrollo de los proyectos que requiere el país”.

En ese sentido, sostuvo que “mantiene su agenda, su compromiso con sus afiliados y su propósito de seguir siendo un actor fundamental para el desarrollo de la infraestructura y la competitividad de Colombia”.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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