Productores de flores de exportación en Boyacá se declaran preocupados por el bajo precio del dólar

“El precio del dólar tan bajito nos ha golpeado mucho y estamos esperando que se recupere para poder obtener algún tipo de ganancia", Miguel Castro / Flores. Foto: Getty Images / Tibor Bognar

Boyacá

El bajo precio del dólar sigue golpeando al sector floricultor de Boyacá. En Oicatá, pequeños productores de rosas advierten dificultades para sostener sus cultivos y exportaciones.

Miguel Castro, administrador de un cultivo de rosas en el municipio señala que la baja de la divisa ha reducido la rentabilidad y los ha obligado a buscar alternativas en el mercado nacional. Incluso han tenido que disminuir el número de trabajadores.

“El precio del dólar tan bajito nos ha golpeado mucho y estamos esperando que se recupere para poder obtener algún tipo de ganancia en lo que se viene del año y en sobre todo para San Valentín, pues nosotros que somos unos cultivadores pequeños ha sido fuerte en Valentín. La primera temporada de este año fue dura porque ya el precio estaba por debajo de los $4.000 y para el Día de las Madres ya estuvo un poquito más bajo y esta es una temporada muerta para la exportación de rosas”.

El administrador del cultivo habló del viacrucis que le ha tocado vivir por la baja del dólar.

“Ha sido muy complicado, estos últimos meses es muerto para las exportaciones, nos ha tocado mirar qué hacemos y buscar mercado nacional porque no se ha movido nada, pero las proyecciones con este precio del dólar, pues va a ser muy complicado sostenernos. Ese ha sido el reto, tratar de sostenernos para llegar a San Valentín, pero con el precio si sigue bajando va a ser muy complicado para todo el sector. Muchas empresas han cerrado, han reducido los cultivos, han despedido a mucha gente para reducir costos y tratar de mantenerse”.

En ese cultivo pequeño ya despidieron personal.

“Pues nosotros somos un cultivo pequeño, empezamos hace 2 años y teníamos 5 personas, ahorita estamos trabajando con 3 personas”.

El productor asegura que parte de las rosas que no lograron comercializarse están siendo destinadas al compostaje y advierte que si el dólar continúa bajando la situación podría complicarse aún más para el sector.

Los principales municipios productores y exportadores de flores en Boyacá son Toca y Cerinza, pero también hay cultivos importantes en Duitama, Siachoque, Cómbita, Rondón, Firavitoba, Chivatá, Sotaquirá, Saboyá, Villa de Leyva, Tibasosa, Paipa, Oicatá, Chiquinquirá y Garagoa.