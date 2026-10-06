En Samacá se forman los niños para que protejan y defiendan las fuentes de agua

Su salón de clases en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander se convirtió por un día en un espacio para explorar y descubrir.

Samacá

La empresa Veolia Aguas de Tunja dio a conocer detalles de una experiencia científica que vivieron los niños de la sede rural Matanegra de Samacá, Boyacá quienes examinaron microorganismos acuáticos, exploraron bioestructuras con lupas LED y aprendieron a proteger la fauna silvestre junto a REBECA - Ciencia y Cultura.

Por supuesto también exploraron una gota de agua del Embalse de Teatinos que queda en el Páramo de Rabanal y de donde se surte el acueducto de Tunja que, “parece quieta a simple vista, pero puesta bajo un microscopio revela un mundo entero lleno de movimiento”.

Eso fue justo lo que descubrieron los estudiantes de la escuela rural cuando su salón de clases en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander se transformó por un día en un laboratorio de exploradores gracias al equipo de Veolia Aguas de Tunja y REBECA - Ciencia y Cultura.

La curiosidad arrancó por lo más cercano: con estereoscopios Zoomy que es un microscopio digital infantil de mano. Los niños comenzaron mirando de cerca la textura de la piel, los ojos y cada hebra de cabello para entender cómo están hechos los humanos.

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Después encendieron lupas con luz LED para examinar de cerca las grietas de varias piedras, conchas de mar y hasta tenazas de cangrejo, descubriendo formas y detalles que a simple vista pasan desapercibidos.

El plato fuerte llegó cuando se asomaron al agua que tienen cerca de casa. A través de microscopios profesionales vieron de primera mano los microorganismos que habitan en la Represa de Teatinos de donde sale el agua que se consume en Tunja, la forma y los colores de las algas que ayudan a mantener limpio el embalse, y cómo están formados los musgos y líquenes que retienen el agua en la montaña.

Para entender mejor a estos pequeños habitantes invisibles, los estudiantes pintaron láminas de cada organismo con pintura de neón y luego apagaron la luz para verlos brillar bajo lámparas ultravioleta.

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La jornada terminó con el diálogo sobre las aves que viven en ese ecosistema en el cual recientemente fueron identificadas 20 especies.

En una charla práctica, aprendieron por qué estos seres chocan con los ventanales al confundir el reflejo del vidrio con el cielo abierto y que cosas tan sencillas como poner marcas visuales pueden salvarles la vida.

Al final de la experiencia dice Veolia Aguas de Tunja, “la ciencia dejó de ser una teoría difícil en un libro para convertirse en algo que pudieron tocar, mirar y aprender a querer desde su propia vereda”.