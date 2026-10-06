Incendios forestales afectaron cerca de 1.600 hectáreas en Boyacá durante septiembre

La UNGRD anunció una transferencia de $3.000 millones a Boyacá para fortalecer la respuesta ante incendios forestales.

Boyacá

Durante septiembre, Boyacá registró cerca de 1.600 hectáreas afectadas por incendios forestales, de acuerdo con el consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que reportó emergencias en 18 departamentos del país.

En el caso de Boyacá, uno de los principales eventos se presentó en Villa de Leyva, donde el incendio forestal iniciado el 19 de septiembre afectó aproximadamente 1.400 hectáreas y fue reportado como liquidado el 30 de septiembre.

Para atender esta emergencia, la UNGRD gestionó la activación de capacidades terrestres, con la participación de PONALSAR, la BRIAD del Ejército, brigadas forestales de la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja y cuerpos de bomberos.

Como parte del fortalecimiento de la respuesta en el departamento, la UNGRD anunció además una transferencia de 3.000 millones de pesos a la Gobernación de Boyacá, recursos destinados a fortalecer la capacidad de atención frente a los incendios forestales.