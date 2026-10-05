Refuerzan seguridad en Boyacá durante semana de receso escolar

Durante la semana de receso escolar, que se extiende hasta el 13 de octubre, las autoridades reforzaron la seguridad en Boyacá con un dispositivo especial en coordinación con la Policía Metropolitana, el Departamento de Policía de Boyacá y el Ejército Nacional. El operativo contempla el fortalecimiento de los grupos de infancia y adolescencia, turismo y carabineros, especialmente en los municipios y sectores turísticos con mayor presencia de familias.

La Policía anunció además mayor vigilancia en terminales de transporte, parques, zonas escolares y otros puntos de concentración de niños, niñas y adolescentes. En estos lugares también se desarrollarán campañas de prevención contra la trata de personas, la violencia intrafamiliar y las agresiones contra menores, además de actividades como cine al parque y cine rural. Las autoridades hicieron un llamado a padres de familia y a la comunidad para informar de manera inmediata cualquier situación que pueda representar un riesgo para los menores.

El dispositivo incluye puestos de control en las principales vías de ingreso y salida de Boyacá, en coordinación con la Primera Brigada del Ejército. Las autoridades también recordaron que la Gobernación ofrece recompensas de hasta 400 millones de pesos por información que permita prevenir o esclarecer delitos, e insistieron en que cualquier hecho que amenace la seguridad de niños, niñas y adolescentes debe ser reportado oportunamente a la Policía.