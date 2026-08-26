Desde Boyacá, Holcim y Ladrillera el Rubí donan materiales para reconstruir zonas afectadas en Chocó

Boyacá

Holcim anunció el envío de 70 toneladas de material producido en su planta de Nobsa, Boyacá que serán destinadas a las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas. Además del material, la compañía anunció aportes económicos y el acompañamiento técnico de sus equipos para apoyar la reconstrucción.

“Hoy nos estamos sumando a esta iniciativa que se ha lanzado a Quibdó por el presidente, Abelardo de la Espriella, por la gobernación, por la cual estamos donando 70 toneladas de material que vienen de la fábrica en Nobsa, Boyacá estamos aportando además todas nuestras capacidades, servicios, conocimientos técnicos y formaciones para acompañar a los autoconstructores en las tareas de reconstrucción. Queremos pasar un mensaje de que Colombia puede contar con Holcim”.

El presidente de Holcim, Carlos Casado anunció también una iniciativa de solidaridad por la cual todos sus equipos en Colombia y Latinoamérica donaran el equivalente a un día de trabajo que la compañía doblará. “Serán más de $2.000 millones que se van a canalizar a través de la iniciativa Colombia un solo corazón para que le lleguen a todos los más afectados”.

La compañía señaló que también aportará conocimientos técnicos, servicios y capacitación para los constructores que participan en la reconstrucción. El material producido en Boyacá se suma así a las ayudas que continúan llegando a las comunidades del chocó damnificadas por el terremoto.

Además, desde Tunja, salieron hacía el Chocó dos toneladas de bloques de Ladrilleras El Rubí que fueron trasladados en vehículos de la empresa boyacense Cargando para ayudar en las labores de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.