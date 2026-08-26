¿Rifirrafe entre Defensores de la Patria en Boyacá?

Defensores de la Patria en Boyacá se desmarca de un evento que circula en su nombre. Su coordinador departamental, Faustino García Rique, aseguró que la actividad no fue convocada ni autorizada por las directivas del movimiento

Boyacá

De un lado se conoció una publicación en la que Defensores de la Patria invitaban a una Convención de Líderes de Boyacá para construir “juntos la Patria Milagro” el 30 de agosto entre las 10:30 am y hasta las 5:30 pm en el Centro de Convenciones Casa Fundadores de Villa de Leyva dirigido a líderes, empresarios, personalidades y miembros de la organización.

Por su parte el coordinador en Boyacá de Defensores de la Patria, Faustino García Rique salió a rechazar la invitación advirtiendo que no se hacen responsables por lo que salga de ese acuerdo.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que dicho evento no ha sido organizado, convocado ni autorizado por el Directorio Nacional de Defensores de la Patria, ni por el Directorio Departamental de Boyacá. Sin embargo, están en libertad de asistir, si así lo consideran pertinente”.

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Hizo una advertencia.

“Dejamos expresa constancia de que Defensores de la Patria no se hace responsable por los acuerdos, compromisos, convenios, designaciones, declaraciones, mensajes o cualquier otra decisión que pudiera adoptarse o difundirse en el marco de dicho evento, toda vez que el mismo no cuenta con la autorización ni el aval de las instancias directivas anteriormente señaladas”.

Ell señor Faustino García le hizo una invitación a los afiliados y simpatizantes en Boyacá de Defensores de la Patria.

“Invitamos a nuestros afiliados, simpatizantes, líderes y a la ciudadanía en general a verificar previamente la procedencia y autorización de cualquier convocatoria que se realice en nombre de Defensores de la Patria, con el propósito de evitar confusiones, desinformación o falsas expectativas”.

Dijo que, “cualquier actividad, reunión, convención o pronunciamiento oficial en nombre de Defensores de la Patria será comunicado oportunamente a través de los canales y vocerías autorizadas por sus órganos directivos”.