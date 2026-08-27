Wingo abre nueva ruta de Bogotá a República Dominicana: conozca la fecha y el precio de los vuelos

Turismo

Wingo anunció una nueva ruta internacional entre Bogotá y Puerto Plata, en República Dominicana. La conexión comenzará a operar el 6 de noviembre de 2026 y estará disponible inicialmente hasta el 25 de enero de 2027.

La operación tendrá vuelos los lunes y viernes y, durante esta primera temporada, se ofrecerán 8.928 sillas en total.

¿Cuánto cuestan los vuelos y a qué hora salen?

Los tiquetes ya están disponibles desde US$300 ida y regreso aproximadamente desde $950 mil pesos colombianos, con tasas e impuestos incluidos. Eso si, tener en cuenta que, la tarifa anunciada puede variar según la fecha y la disponibilidad.

Los vuelos desde Bogotá están programados para los lunes a las 11:00 a. m., con llegada a Puerto Plata a las 3:02 p. m.

El regreso está previsto para los viernes a las 11:23 a. m., con llegada a Bogotá a la 1:25 p. m. Los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

¿Qué implica la nueva conexión?

Puerto Plata está ubicada en la costa norte de República Dominicana y entre sus principales atractivos están Playa Dorada, la Fortaleza de San Felipe, el centro histórico y el teleférico al pico Isabel de Torres.

La ciudad también sirve como punto de acceso a otros destinos del norte del país. Santiago de los Caballeros se encuentra a menos de dos horas por carretera y es uno de los principales centros culturales y empresariales de la región del Cibao.

Con Puerto Plata, Wingo amplía las rutas que actualmente opera entre Colombia y República Dominicana. La compañía también tiene conexiones entre Bogotá y Punta Cana, Medellín y Punta Cana, y Medellín y Santo Domingo.

Durante la primera temporada, la aerolínea será la única que ofrecerá una conexión directa y sin escalas entre Colombia y Puerto Plata, según informó la compañía.