Aumentó a 331 la cifra de cuerpos identificados tras el terremoto en Colombia
Medicina Legal informó que 24 cadáveres corresponden a menores de edad y 15 a extranjeros.
Aumentó a 331 la cifra de cadáveres identificados tras el terremoto que sacudió a Colombia, así lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Hasta el momento, Medicina Legal ha recibido 331 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
De los cuerpos identificados, 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Además, 15 ciudadanos extranjeros han sido identificados.