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26 ago 2026 Actualizado 00:15

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Aumentó a 331 la cifra de cuerpos identificados tras el terremoto en Colombia

Medicina Legal informó que 24 cadáveres corresponden a menores de edad y 15 a extranjeros.

Terremoto en Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Terremoto en Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Terremoto en Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

César Rodríguez

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Aumentó a 331 la cifra de cadáveres identificados tras el terremoto que sacudió a Colombia, así lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Hasta el momento, Medicina Legal ha recibido 331 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De los cuerpos identificados, 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Además, 15 ciudadanos extranjeros han sido identificados.

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