Aumentó a 331 la cifra de cuerpos identificados tras el terremoto en Colombia

Aumentó a 331 la cifra de cadáveres identificados tras el terremoto que sacudió a Colombia, así lo informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Hasta el momento, Medicina Legal ha recibido 331 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De los cuerpos identificados, 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Además, 15 ciudadanos extranjeros han sido identificados.