Andrés Cepeda regresa a Bogotá para tomarse el Festival Cordillera 2026

Tras conquistar Estados Unidos con su gira internacional “Bogotá La Gira”, el cantautor colombiano Andrés Cepeda anuncia su regreso a la capital para participar en el Festival Cordillera 2026.

El festival se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. Este evento, considerado uno de los más importantes de América Latina, reunirá a más de 40 artistas de talla internacional bajo el lema “El futuro es latino”.

La participación de Cepeda será especial, pues se tomará el festival durante todo el fin de semana. Además de su show como solista, habrá un espacio para Poligamia, la banda con la que inició su carrera musical, lo que promete ser uno de los momentos más emotivos del encuentro.

Su gira por Estados Unidos incluyó 14 ciudades y recibió elogios de medios como Billboard, Telemundo, Univisión y Diario Las Américas, que destacaron su riqueza musical y la calidad artística de sus presentaciones.

Con más de tres décadas de trayectoria, Cepeda ha construido un vinculo emocional duradera con el público. Ganador de cinco Latin Grammy y con una reciente nominación al Grammy, se ha consolidado como uno de los referentes del pop latinoamericano.

El éxito de Cepeda no solo se refleja en los escenarios, sino también en el entorno digital. Una publicación reciente en su cuenta de Instagram invitando a los colombianos a participar en las elecciones se volvió viral, generando millones de reacciones y consolidando su influencia en plataformas como Instagram y TikTok.

Con más de 40 nominaciones y docenas de premios en su carrera, Andrés Cepeda se posiciona como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Su participación en el Festival Cordillera 2026 será un regreso cargado de historia, emoción y música de verdad, reafirmando su lugar como ícono del pop latinoamericano.