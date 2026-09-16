MinEnergía, Enel y GEB fortalecen el respaldo eléctrico de dos hospitales de Quibdó tras el sismo

Tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto, el sector energético desplegó una respuesta técnica para fortalecer el respaldo eléctrico de dos hospitales de Quibdó.

La intervención fue liderada y articulada por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda. Esta respuesta permitió actuar simultáneamente en dos frentes: nueva infraestructura de respaldo para el Hospital Ismael Roldán y la recuperación de capacidad operativa en el Hospital San Francisco de Asís.

Como ejecutor técnico de la iniciativa, el Grupo Energía Bogotá (GEB) lideró los diagnósticos, las validaciones técnicas y la definición de las soluciones de ingeniería requeridas para la intervención en los dos hospitales.

Nueva capacidad de respaldo para el Hospital Ismael Roldán

En el Hospital Ismael Roldán, Enel entregó en comodato una planta eléctrica de 250 kVA, un aporte determinante para fortalecer el respaldo eléctrico del centro asistencial. El GEB coordinó y ejecutó la logística especializada para trasladar el equipo desde Bogotá hasta Quibdó y ubicarlo en el hospital.

Como parte de la solución, el equipo técnico del GEB revisó la infraestructura eléctrica existente, incluidos los sistemas de transferencia, cableados y protecciones, y definió la ubicación del nuevo equipo para facilitar su operación y mantenimiento.

Asimismo, se evaluó un esquema operativo que integra la nueva planta eléctrica de 250 kVA con el equipo existente del hospital, de 125 kVA, con el objetivo de incrementar la capacidad de respaldo y fortalecer la redundancia energética del centro asistencial, mejorando su resiliencia ante eventuales interrupciones del servicio.

Recuperación del respaldo eléctrico de la UCI del Hospital San Francisco de Asís

En el Hospital San Francisco de Asís, uno de los principales resultados fue la recuperación de la planta de 250 kVA que respalda la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que presentaba fallas operativas.

El equipo técnico realizó el diagnóstico, ajustes al sistema de control, limpieza técnica, revisión de componentes y pruebas funcionales que permitieron restablecer su operación. Durante la jornada también se inspeccionó una segunda planta de 100 kVA (respaldo energético central de oxígeno), identificando las acciones requeridas para garantizar su confiabilidad y disponibilidad futura.

Mantenimiento y próximos pasos

Las inspecciones en ambos hospitales permitieron definir el inventario de repuestos, filtros, consumibles y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos para la sostenibilidad de los sistemas de respaldo eléctrico.

En los próximos días se avanzará en la instalación y puesta en operación de la planta de 250 kVA en el Hospital Ismael Roldán, la evaluación del esquema de respaldo con el equipo existente de 125 kVA, la posible integración de la zona de vacunación al nuevo circuito y la ejecución de las labores de mantenimiento identificadas durante las inspecciones.

La incorporación de una nueva planta de 250 kVA en el Hospital Ismael Roldán, junto con el avance de un esquema de respaldo redundante mediante la operación conjunta con el equipo existente de 125 kVA y la recuperación de la planta de 250 kVA que respalda la UCI del Hospital San Francisco de Asís, además de la evaluación técnica de una segunda planta de 100 kVA, fortalecen la confiabilidad energética de ambas instituciones y contribuyen a garantizar la continuidad de servicios esenciales para la población.