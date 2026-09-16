“Les daremos mayor seguridad jurídica a las tierras de la Altillanura”: Directora de la ANT

“La seguridad jurídica sobre la tierra es uno de los factores determinantes para que la Altillanura pueda desplegar todo su potencial productivo”, así lo planteó la directora de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Lina María Garrido, durante su visita ministerial a la Orinoquía.

En el marco del diálogo con los sectores productivos de la región, la directora de la ANT destacó que avanzar en el ordenamiento de la propiedad rural significa conocer con claridad la situación jurídica de cada predio, “fortalecer la confianza en las instituciones y generar condiciones para que la tierra cumpla su función productiva y social”.

Tener seguridad jurídica permite a las familias rurales contar con respaldo sobre sus predios, facilita el acceso a créditos y a programas de desarrollo agropecuario, proyectos productivos, subsidios y asistencia técnica, y fortalece la capacidad de invertir y mejorar la productividad de la tierra. Además, brinda mayor estabilidad patrimonial y permite que la propiedad pueda ser transmitida legalmente a las nuevas generaciones

“El desarrollo del campo se construye articulando esfuerzos y eso hicimos desde la comisión de trabajo para la Altillanura. Junto con representantes de distintas entidades del Gobierno nacional llegamos a Casanare, Vichada y Meta para conocer de primera mano las realidades, necesidades y potencialidades de esta región estratégica que impulsa el desarrollo agropecuario del país”, destacó la alta funcionaria.

Durante la jornada, representantes de las principales cadenas productivas de la Orinoquía expusieron sus perspectivas sobre el desarrollo de la región. Entre los sectores participantes estuvieron los del arroz, cacao, café, caña de azúcar y etanol, caucho, ganadería, maderables, marañón, palma, porcicultura, soya y maíz.

Uno de los anuncios centrales del encuentro fue la próxima radicación del Código Único Agrario, una iniciativa que busca avanzar hacia un marco jurídico más claro, articulado y actualizado, acorde con las realidades del campo colombiano y que contribuya a fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.

“Les daremos mayor seguridad jurídica a las tierras de la Altillanura, motor de la productividad del país”, recalcó la directora Garrido.

Para la ANT, avanzar en el ordenamiento de la tierra significa generar mayor certeza para los territorios y contribuir a que el campo pueda desarrollar plenamente su vocación productiva y social.

Con esta visión, el Gobierno nacional avanza en la construcción de la Patria Milagro, con una Orinoquía llamada a ser protagonista del desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la productividad de Colombia. En esta apuesta, ordenar la tierra es también abrir camino a nuevas oportunidades para quienes habitan, trabajan y producen en la región.