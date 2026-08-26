Cúcuta tendrá monumento a la desaparición forzada

Muñeca abrazadora un homenaje a los desaparecidos que se levantará en Cúcuta / Foto Cortesía

Cúcuta

En el marco del compromiso con la sociedad para realizar acciones con contenido restaurador, comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del Caso 03 (Catatumbo), efectuaran un acto público de conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, declarado por la ONU.

Este espacio en la zona fronteriza fue elegido para unir los esfuerzos de Antioquia y Norte de Santander, los dos departamentos con mayor impacto histórico por este hecho victimizante.

El propósito central es rendir homenaje a las víctimas, acompañar a sus familias y promover una profunda reflexión ciudadana sobre la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición bajo el enfoque de la justicia restaurativa.

La jornada es el resultado de un proceso de concertación en mesas técnicas donde participaron activamente agrupaciones como la Asociación Madres de la Candelaria de Medellín, la Asociación de Víctimas de Chinácota, la Red de Mujeres del Catatumbo y víctimas residentes en el área metropolitana de Cúcuta.

Asimismo, el evento cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas y la Personería de Cúcuta.

Durante el encuentro, que incluirá actos culturales y de dignificación, se presentara a manera de maqueta “La muñeca abrazadora restauradora” definido como elemento con gran sentido simbólico; proyectándose la construcción de un monumento que será icono de reflexión permanente para la ciudad y la región.

El acto contará con la intervención especial de las asociaciones de víctimas y la participación de la señora Magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, consolidando este territorio de frontera como una plataforma para la reconstrucción del tejido social, el desarrollo local y sensibilización para la NO repetición.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto de 2026 a partir de las 4:00 p. m. en la cancha sintética del Centro Comercial Jardín Plaza.