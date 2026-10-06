Cuestionan crédito de $3.000 millones en Soracá

En Soracá crece la discusión alrededor del crédito por 3.000 millones de pesos aprobado por el Concejo Municipal para financiar obras de agua potable y mejoramiento vial. La operación contempla 1.600 millones de pesos para la construcción de un pozo profundo y otros 1.400 millones para placas huella en zonas rurales del municipio.

La concejal de Soracá, Alejandra Pardo, cuestionó el endeudamiento aprobado por la corporación y advirtió sobre la capacidad financiera del municipio para asumir la obligación durante una década. «...No considero que se debe hipotecar el municipio a futuro...», sostuvo la cabildante, al señalar que Soracá es un municipio de sexta categoría con ingresos limitados.

Pardo también puso en discusión el costo total de la operación. Según la concejal, además de los 3.000 millones de pesos del crédito, el municipio tendría que asumir cerca de 1.400 millones de pesos en intereses y una deuda existente, lo que llevaría las obligaciones a más de 5.000 millones de pesos durante los diez años previstos.

La concejal aseguró además que encontró diferencias entre la información contenida en el plan de desarrollo, el plan plurianual y las respuestas entregadas por la administración municipal. Explicó que solicitó información mediante un derecho de petición y que, tras comparar los documentos, encontró datos que, según su denuncia, no coinciden. La discusión queda ahora concentrada en el costo del crédito, la capacidad de pago y la justificación de las obras.