Cargos a Secretraria de Gobierno de Boyacá por compra de chalecos para la Policía

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, y el entonces secretario de Contratación, William Yesid Archila Cárdenas, por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de chalecos blindados para la Policía del departamento, por un valor superior a los 5.000 millones de pesos. Los hechos corresponden a un proceso adelantado en 2023.

Según el Ministerio Público, en el proceso de selección se habría establecido como requisito que la tela de los chalecos impidiera la transferencia de energía eléctrica al cuerpo. Para la Procuraduría, esta exigencia pudo limitar la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la igualdad entre los participantes. El organismo de control señaló además que no encontró estudios que demostraran que los policías estuvieran expuestos a un riesgo que justificara esa característica, y sostuvo que tampoco se habían registrado ataques con dispositivos tipo táser contra uniformados en Boyacá.

Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá calificó provisionalmente la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El pliego de cargos hace parte de una investigación disciplinaria y no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados.