Cómo funcionará régimen de transición pensional y quiénes conservan sus condiciones: Experto explica

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En Dos Puntos de Caracol Radio, Andrés Felipe Izquierdo Aguilar, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), analizó la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequibles la mayoría de los artículos de la reforma pensional, la Ley 2381 de 2024. El alto tribunal devolvió a la Cámara de Representantes nueve artículos que tendrá que debatir dicha corporación en un plazo de 30 días.

El núcleo de la pensión que fue declarado exequible se basa en un modelo de cuatro pilares —Pilar Solidario, Pilar Semicontributivo, Pilar Contributivo y Pilar Voluntario— que busca ampliar la cobertura para quienes no logran pensionarse bajo la Ley 100. Además, este modelo de pilares eliminará la competencia entre Colpensiones y los fondos privados, distribuyendo a los afiliados de manera obligatoria según sus niveles de ingresos.

Riesgos fiscales y de ahorro que enfrentará Colombia a partir de 2027

Sin embargo, la implementación de la pensional plantea interrogantes técnicos, operativos y financieros que preocupan a los expertos en seguridad social. Según Izquierdo, Colpensiones enfrentará un desborde sin precedentes para el cual no se han tomado las medidas necesarias:

“Colpensiones va a pasar de tener 6 millones de afiliados al 31 de marzo de 2027 a tener 26 millones de afiliados el primero de abril de 2027”. Añadió que ni el gobierno anterior ni el actual ha dispuesto recursos para aumentar la capacidad logística. de la entidad.

También se refirió al riesgo fiscal. Actualmente, los fondos privados administran cerca de 580 billones de pesos en ahorro pensional. Con la reforma, el 90 % del flujo anual se redirigirá al régimen de prima media.

“Colpensiones no ahorra, Colpensiones no guarda y constituye reservas porque el 100% del dinero que recauda por concepto de aportes lo destina enterito completico a pagar las pensiones del pasivo pensional actual”, señaló. De acuerdo con Izquierdo, esto significa que el país dejará de ahorrar para el futuro.

Régimen de transición pensional: ¿quiénes conservan sus condiciones?

Por otro lado, comentó que el régimen de transición sufrió modificaciones debido al cambio de fecha decretado por la Corte, el 1 de abril de 2027.

En ese sentido, quienes cumplan con los requisitos de semanas cotizadas al 1 de abril del próximo año, mantendrán las condiciones del régimen anterior. Específicamente, se requerirán 900 semanas cotizadas para los hombres y 750 semanas para las mujeres. “Ese es el único parámetro que le van a exigir a los colombianos para entrar a la transición. Solo semanas, no edad”, aclaró.

En contraste, quienes no entren en la transición y queden bajo la nueva ley verán desaparecer las devoluciones de saldos promedio de 50 millones de pesos, reemplazadas por rentas mensuales de entre 85.000 y 250.000 pesos en el pilar semicontributivo:

“Si la persona queda en el régimen de transición, la plata o, digamos, el derecho pensionado que se cause se hará, digamos, como funciona hoy. Si la persona no lograba los requisitos para esa pensión de supervivencia, pues le devuelven el saldo. Si no, entonces, tendría, digamos, podría causar una pensión de supervivencia.

“Para el caso de las personas que no entren al régimen de transición y queden expuestas a esta nueva ley, a esta ley de, digamos, a esta reforma pensional, pues las condiciones van a ser diferentes porque pueden heredar las pensiones ya causadas y las pensiones que no se hayan causado, pues se van a liquidar”, agregó.

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