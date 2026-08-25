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‘Botellas de Amor’ entregó casa de plástico reciclado a familia afectada por terremoto en Chocó

Una familia de Tanguí, Chocó, afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, recibió una nueva vivienda construida a partir de plástico reciclado, como parte de las iniciativas que buscan apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

En Dos Puntos de Caracol Radio estuvo Kelly Rodríguez, cofundadora de la Fundación Botellas de Amor, encargada de la entrega y elaboración de la primera casa creada con este material que llega a Tanguí después del terremoto.

¿Cómo fue la elaboración de esta cada?

La vivienda tiene 38 metros cuadrados y está distribuida en dos habitaciones, salón-comedor, cocina y baño social. De acuerdo con John Berrpio, integrante de la fundación Botellas de Amor, la construcción utiliza paneles fabricados con plástico reciclado que cuentan con aislamiento térmico.

La tecnología busca adaptarse a las condiciones climáticas del Chocó; los paneles ayudan a mantener el calor fuera durante el día y a conservar una temperatura más fresca.

Por otro lado, desde la fundación explicaron que también cuenta con características termoacústicas para disminuir el impacto del ruido provocado por las fuertes lluvias de la región.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: