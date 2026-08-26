Usuarios de Sanitas sin insulina para sus tratamientos

Cúcuta

Desde hace varios días usuarios de la Eps Sanitas vienen advirtiendo la falta de insulina en los dispensarios para dar respuesta a sus tratamientos.

Los más afectados por la falta del suministro del medicamento son los pacientes diabéticos que han lanzado este llamado ante la preocupación que les asiste.

Una de las usuarias afectadas dijo a Caracol Radio que “desde hace varias semanas esta la escases de esta medicina tan importante para nuestra salud, es como nuestro oxigeno de vida”.

Indicó que “por ahora no hay una respuesta clara por parte de quienes están al frente de los dispensarios. Solo nos dicen que no esta llegando. esto es delicado por todo lo que significa nuestra situación”.

Por ahora no hay una respuesta oficial de los directivos de Sanitas a esta situación. Se espera en las próximas horas conocer el porqué no se esta entregando a los usuarios el medicamento.