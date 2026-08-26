Arrancó la recuperación de la red de salud en Cali afectada por el terremoto

La Alcaldía de Cali ya tiene definida la hoja de ruta para la reconstrucción de su red de salud, luego de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Serán cerca de 478.512 millones de pesos destinados a ocho proyectos estratégicos, entre ellos los hospitales Joaquín Paz Borrero, Primitivo Iglesias, Carlos Holmes Trujillo, Mariano Ramos, Cañaveralejo, Buitrera, Meléndez y el Hogar Geriátrico San Miguel. El propósito es avanzar en esa reconstrucción, recuperar capacidad y, sobre todo, construir una red más segura y preparada para el futuro.

Lea también: Tras el terremoto, Buenaventura busca reactivar su economía con el avistamiento de ballenas

El secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, explicó que la ciudad pasa ahora de la atención de la emergencia a una etapa de recuperación y reconstrucción, aunque la más afectada es la red privada.

“La red hospitalaria de Cali tiene un componente público y un componente privado desde el punto de vista general. La mayor afectación se dio en la red privada.

Tenemos en este momento tres centros hospitalarios con cierres totales o parciales, la Clínica Nuestra, en un cierre total, el Hospital Universitario del Valle, con un cierre parcial, una afectación del 40% de su infraestructura hospitalaria y tenemos la Clínica San Fernando también con un cierre total”, detalló el secretario.

El terremoto generó afectaciones en 218 IPS de Cali, con diferentes niveles de impacto en la infraestructura y en la prestación de los servicios.En la red pública distrital también fue evacuada la torre de consulta externa del Hospital Carlos Holmes Trujillo, que continúa en evaluación.

“La reconstrucción no consiste únicamente en reparar paredes, techos o estructuras. Estamos hablando de recuperar servicios, capacidad de atención y confianza en una red que tiene que estar preparada para cuidar a los caleños incluso en escenarios de emergencia”, recalcó Germán Escobar.

Le interesa: Cali evalúa construir el primer hospital público pediátrico del Suroccidente del país tras el sismo

Otras instituciones que están operando en planes de contingencia son la Clínica Sanitas de la avenida Roosevelt, que está operando con un plan de contingencia enviando sus pacientes el primer día del terremoto hacia la clínica Sebastián del Alcázar y también la Clínica Colombia con algunas restricciones en algunas áreas funcionales y lo mismo pasa con la Clínica Rey David.

En el caso de las 103 IPS que componen centros y puestos de salud, hay afectaciones en 64 de ellos y el 80% son en mampostería y no necesitan una intervención estructural. Sin embargo, cuatro están totalmente cerrados: el centro de salud de La Buitrera, zona rural de Cali, el centro de salud de Meléndez, el centro de salud de Lourdes y el centro de salud de Mariano Ramos, los cuales presentan grave daño estructural y posiblemente requieren demolición.

Explicó Germán Escobar que la inversión de 478 mil millones está desglosada de la siguiente manera: reparación de daños por 27 mil millones, reforzamiento estructural de más de 28 sedes en toda la red hospitalaria que puede superar los 150 mil millones de pesos y la nueva infraestructura que requiere la ciudad que puede superar los 301 mil millones de pesos.