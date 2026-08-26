Tras el terremoto, Buenaventura busca reactivar su economía con el avistamiento de ballenas

El avistamiento de ballenas se extenderá hasta finales de octubre. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Buenaventura

El sector turístico de Buenaventura busca reactivarse luego del terremoto del pasado 10 de agosto que causó graves afectaciones a la población y dejó importantes pérdidas en el Distrito.

En medio del proceso de recuperación, empresarios, comerciantes y comunidades esperan que la temporada de avistamiento de ballenas ayude a recuperar el movimiento económico y la llegada de visitantes.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, destacó que los ingresos de muchas familias de Buenaventura dependen directamente de este sector.

“Por ejemplo en Bahía Málaga, el 90% de las familias viven del turismo, por eso una invitación especial a que visitemos Buenaventura. Estamos en temporada de avistamiento de Ballenas. Para este año se esperábamos más de 290 mil personas, un 4% por encima del año anterior con unos ingresos económicos superiores a los 30 mil millones de pesos”, indicó la funcionaria.

Además del avistamiento de ballenas, que se extenderá hasta finales de octubre, Buenaventura invita a recorrer sus playas en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, disfrutar de su gastronomía y conocer la riqueza cultural del Pacífico.

Según el más reciente balance, el terremoto dejó en Buenaventura 11 personas fallecidas, 476 heridas, más de 5 mil personas afectadas y 954 viviendas destruidas, cifras que reflejan la magnitud de la emergencia y el desafío que enfrenta el Distrito para avanzar en su recuperación.