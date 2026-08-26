‘Asesores Fantasmas’: presuntamente robaron $91 millones haciéndose pasar por empleados bancarios

Una supuesta ayuda para realizar trámites bancarios habría sido la puerta de entrada para cometer millonarios hurtos. La Fiscalía judicializó a tres personas señaladas de integrar ‘Los Asesores Fantasmas’, un grupo delincuencial que presuntamente se hacía pasar por empleados de entidades financieras para ganarse la confianza de sus víctimas y apoderarse de su dinero.

Los procesados son Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez, quienes estarían involucrados en al menos seis casos en los que fueron hurtados cerca de $91 millones.

Los hechos investigados ocurrieron desde septiembre de 2025 en Cali, Jamundí y Cartago, en el Valle del Cauca; Pasto, Nariño; y Maicao, La Guajira.

Así habría funcionado la modalidad:

De acuerdo con la investigación, los señalados llegaban a entidades bancarias y, mediante la suplantación de funcionarios, abordaban a personas que llevaban dinero para retirar o consignar.

El caso más llamativo ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Cali.

Una persona llegó al banco con $27 millones que pretendía consignar. Al no poder adelantar su turno, habría sido abordada minutos después por personas que se presentaron como funcionarios de la entidad.

Con el supuesto propósito de ayudarle con la transacción, lo condujeron hasta el segundo piso de la sucursal y lo ubicaron en un módulo de asesoría que estaba vacío.

Según la Fiscalía, en ese momento una mujer se habría apoderado del sobre que contenía los $27 millones y salió del lugar. La víctima posteriormente se dio cuenta de que había sido engañada.

La mujer que, presuntamente, identificaba a las víctimas

La Fiscalía sostiene que Magnolia Margot Valencia habría tenido un papel determinante dentro de la estructura. Presuntamente se presentaba como asesora bancaria, se acercaba a los usuarios, identificaba posibles víctimas y generaba la confianza necesaria para conducirlas hacia lugares donde pudiera concretarse el hurto.

Según el ente acusador, su función habría sido la de captadora o perfiladora, mientras que Gutiérrez Mendoza y Fuentes Pérez presuntamente cumplían labores de vigilancia, distracción y apoyo para facilitar los robos.

La investigación se apoyó en cámaras de seguridad, análisis morfológicos y otras actividades de policía judicial, elementos con los que la Fiscalía busca demostrar la participación de los tres señalados.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Centro de Aguachica, Cesar. Durante el procedimiento fueron incautados varios teléfonos celulares.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Los tres no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.