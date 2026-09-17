Presunto guerrillero del Frente Jaime Martínez de disidencias Farc se entregó en Cali

Un presunto integrante del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, se entregó voluntariamente a la justicia en Cali.

La entrega se produjo en las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 8 Batalla de Pichincha, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército, donde el hombre manifestó su decisión de abandonar las armas y someterse a la justicia.

De acuerdo con el Ejército, el sujeto aseguró que permaneció durante aproximadamente dos años en diferentes estructuras armadas ilegales y que habría participado en actividades delictivas en tres departamentos.

“El sujeto manifestó haber pertenecido durante aproximadamente dos años a esta estructura armada ilegal, entre ellos la columna móvil Ricardo Velázquez y al frente Dagoberto Ramos, participando en actividades delictivas en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño”, explicó el coronel Juan Manuel Jaimes, comandante del Batallón Pichincha del Ejército Nacional.

Tras su entrega, el hombre quedó bajo protección del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, mientras avanza el proceso correspondiente.

El Ejército señaló que las operaciones militares adelantadas en el departamento han generado presión sobre las estructuras armadas y reiteró el llamado a sus integrantes para que abandonen las armas y se acojan a la legalidad.