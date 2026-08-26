Cali evalúa construir el primer hospital público pediátrico del Suroccidente del país tras el sismo

Cali, Valle del Cauca

Cali estudia la construcción del primer hospital público pediátrico del Suroccidente, una propuesta que toma fuerza en medio de las afectaciones que dejó el terremoto en la infraestructura de salud de la ciudad. La iniciativa busca ampliar la capacidad para atender a niños y niñas que requieren servicios especializados y responder a una necesidad que también impacta a municipios del Valle y otros departamentos de la región.

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Uno de los principales retos está en el Hospital Universitario del Valle donde cerca del 40 % de su capacidad permanece fuera de servicio tras el terremoto y miles de consultas externas han tenido que ser redistribuidas a otras instituciones.

“Estamos evaluando cómo podemos fortalecer la capacidad de la red de salud de Cali en materia de pediatría. No descartamos y estamos revisando la construcción de un hospital pediátrico público aquí en Cali. Sería el primero del país, el primer hospital público pediátrico en el suroccidente”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

La iniciativa es impulsada por la Alcaldía de Cali junto al Fondo Milagro, mientras avanzan las conversaciones y estudios para definir la viabilidad del proyecto, su alcance y las necesidades que atendería.

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De acuerdo con el balance presentado durante el Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción, 265 edificaciones de salud, entre públicas y privadas, registraron algún tipo de afectación, mientras que más del 60 % de las 202 sedes de la red pública presentan daños.