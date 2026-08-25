Supersalud prorroga intervención de la red hospitalaria del Atlántico

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (ESE UNA), al concluir que aún no se han superado completamente las causas que dieron origen a la intervención.

El organismo de vigilancia señaló que, aunque la institución ha presentado avances en el cumplimiento de las órdenes impartidas, continúan existiendo fallas estructurales que requieren nuevas acciones para garantizar la recuperación integral de la entidad.

Contratos y procesos administrativos, entre los principales hallazgos

Dentro de las observaciones realizadas por la Supersalud está la necesidad de definir la situación jurídica de varios contratos vigentes, entre ellos los contratos 2768 de 2022, 0001 de 2023, 3442 de 2025 y el comodato con Technomedical.

Además, se ordenó unificar los expedientes contractuales que actualmente se encuentran divididos entre las áreas de contratación y financiera, con el objetivo de mejorar el seguimiento, control y transparencia de los procesos.

Persisten alertas financieras y laborales

El informe también advierte sobre la necesidad de establecer un plan de pagos para obligaciones pendientes relacionadas con contratos de prestación de servicios de vigencias anteriores a la intervención, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Asimismo, la entidad deberá culminar el proceso de formalización laboral con el Departamento Administrativo de la Función Pública, definiendo cargos, cronogramas y metas verificables.

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Indicadores críticos mantienen la intervención

De acuerdo con la evaluación del sistema de seguimiento FÉNIX, de 60 indicadores revisados, 26 se encuentran en estado crítico, equivalentes al 43,33 %, mientras que 17 están en nivel aceptable y 17 en estado bueno.

Las principales dificultades se concentran en el componente financiero, con nueve indicadores críticos; el técnico-científico, con siete; y los componentes administrativo y jurídico, con cuatro cada uno.

La Supersalud indicó que entre las tareas pendientes están fortalecer el servicio de urgencias, mejorar los procesos prioritarios de atención, implementar una metodología de costos por servicios, depurar el inventario de bienes y continuar con las acciones de mejora administrativa. Por ahora, la ESE UNA seguirá bajo intervención hasta que se evidencie la superación de las condiciones que originaron la medida.